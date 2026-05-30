Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Türkiye’nin en yaşlı doğal varlıkları arasında yer alan 854 yaşındaki anıt çınara ilişkin görüntüleri kamuoyuna sundu.
Doğanın yaşayan mirası
Yatağan ilçesinde bulunan ve koruma altına alınan anıt çınar, “doğanın yaşayan tanığı” olarak nitelendiriliyor. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağacın tarihsel değerine dikkat çekti.
Kurum, paylaşımında ağacı “Geçmişten bugüne uzanan köklü bir miras.” olarak tanımladı.
Uzmanlardan ağaçla ilgili bilgilendirme
Paylaşılan görüntülerde Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıklarını Koruma Daire Başkanı Çağlar Alsancak ile Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Bilal Söğüt, anıt ağacın özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uzmanlar, ağacın korunmasının ekolojik ve kültürel açıdan taşıdığı öneme vurgu yaptı.