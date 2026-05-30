30 Mayıs 2026 Cumartesi
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:09 Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
17:05 Dışişleri Bakanlığı: "Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk sahipli gemide 2 vatandaş hafif yaralandı"
15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fetih vurgusu: “İstanbul’un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız”
AjansHaber Gündem Bakan Fidan: "Türkiye ve Japonya İHA alanında stratejik ortaklık geliştirebilir"

Bakan Fidan: "Türkiye ve Japonya İHA alanında stratejik ortaklık geliştirebilir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japon basınına verdiği röportajda Türkiye-Japonya ilişkilerinden savunma sanayiine, bölgesel krizlerden NATO sürecine kadar geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Bakan Fidan: "Türkiye ve Japonya İHA alanında stratejik ortaklık geliştirebilir"

Dışişleri Bakanı Fidan, Nikkei Asia’ya yaptığı açıklamada Türkiye’nin İHA teknolojilerindeki kapasitesine dikkat çekti.

Türkiye’nin özellikle insansız hava araçları alanında önemli bir üretim gücü olduğunu belirten Fidan, Japonya ile ortak üretim ve geliştirme fırsatlarının değerlendirilebileceğini ifade etti.

Fidan, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“Başta insansız hava sistemleri ve anti-drone teknolojileri olmak üzere havacılık alanında Türkiye, ileri seviyede ve sahada test edilmiş kabiliyetler geliştirdi. Bunlar iş birliği için güçlü bir temel oluşturabilir.”

Türkiye’nin Baykar üretimi Bayraktar TB2 ve TUSAŞ imzalı ANKA sistemleriyle uluslararası pazarda yer aldığı belirtildi.

Orta güçler arasında iş birliği çağrısı

Fidan, küresel sistemde artan jeopolitik risklere dikkat çekerek orta güçlerin daha yakın iş birliği geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Fidan, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Kanada, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi orta güçlerin çok daha yakın iş birliği içinde olması gerekiyor.”

Türkiye-Japonya ticari ilişkileri

Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret hacminin 5,7 milyar dolara ulaştığını belirten Fidan, ekonomik ilişkilerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Sosyal güvenlik anlaşmasına ilişkin süreci değerlendiren Fidan şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal güvenlik anlaşmasında ilerleme sağlıyoruz ve son tur görüşmeler anlamlı sonuçlar üretti. Önümüzdeki dönemde anlaşmaya varmayı umuyoruz.”

Karşılıklı yatırım ve kritik minareller

Türkiye’nin kritik mineraller alanında stratejik hedeflerine değinen Fidan, Beylikova’daki nadir toprak elementlerine dikkat çekti.

Fidan, iş birliği modelini şu sözlerle açıkladı:

“Stratejik hedefimiz yalnızca çıkarım yapmak değil, yüksek katma değerli ara ürünler ve nihai ürünler üretmektir. Bu noktada Japon teknolojisi ve yatırımlarıyla kurulacak iş birliği gerçek anlamda kazan-kazan ortaklığı yaratabilir. Bu alanda da Japonya ile yakın çalışmaya hazırız.”

İran-ABD görüşmeleri ve bölgesel dengeler

Fidan, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin olumlu bir tablo çizdi.

Açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“Her iki taraf da olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Birleşme her zamankinden daha yakın.”

Hürmüz Boğazı merkezli enerji güvenliği görüşmelerinin kritik önem taşıdığını belirten Fidan, anlaşmanın bölgesel istikrar açısından önemine işaret etti.

İsrail ile ilişkiler ve bölgesel platform önerisi

Türkiye’nin İsrail ile diplomatik ilişkilerinin sürdüğünü hatırlatan Fidan, Gazze’deki durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fidan’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye ve İsrail’in diplomatik ilişkileri 1949’dan beri devam ediyor. İsrail iç siyasetinde maalesef sürekli olarak bir düşmana ihtiyaç duyuluyor. Ancak herkes biliyor ki İsrail’in peşinde olduğu şey yalnızca güvenlik değil, daha fazla toprak. Gazze, Batı Şeria, Suriye ve Lübnan’daki mevcut işgaller bunu gösteriyor.”

Fidan ayrıca bölgesel iş birliği için yeni bir platform önererek çok taraflı bir yapı vizyonu ortaya koydu.

NATO Zirvesi ve uluslararası katılım planı

Türkiye’nin temmuz ayında Ankara’da NATO zirvesine ev sahipliği yapacağını belirten Fidan, Asya-Pasifik ortaklarının da davet edilebileceğini söyledi.

Fidan, olası katılım senaryolarına ilişkin şu ifadeyi kullandı:

“Şu ana kadar tüm hazırlıklarımızı Başkan Trump’ı ağırlayacak şekilde yürütüyoruz.”

Doğu Kudüs’te Filistinli aileye ait evler “ruhsatsız” gerekçesiyle yıkıldı
Doğu Kudüs’te Filistinli aileye ait evler “ruhsatsız” gerekçesiyle yıkıldı
#Gündem / 30 Mayıs 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fatih Sultan Mehmed’den ilhamla hazırlanan özel miğfer hediye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fatih Sultan Mehmed’den ilhamla hazırlanan özel miğfer hediye edildi
#Gündem / 30 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Gündem
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Gündem
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
İçişleri Bakanı Çiftçi’den bayram dönüşü trafik güvenliği mesajı
İçişleri Bakanı Çiftçi’den bayram dönüşü trafik güvenliği mesajı
Washington’da kritik temas: İsrail ve Lübnan heyetleri 4. tur görüşmeler için bir araya geldi
Washington’da kritik temas: İsrail ve Lübnan heyetleri 4. tur görüşmeler için bir araya geldi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.