Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fatih Sultan Mehmed’den ilhamla hazırlanan özel miğfer hediye edildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü ve Kurban Bayramı kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel bir hediye sunuldu.

“İstanbul’un Fethi’nden, Gönüllerin Fethine” başlığıyla gerçekleştirilen programa Erdoğan’ın yanı sıra teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

El işçiliğiyle hazırlanan tarihi miğfer

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Fatih Sultan Mehmed Han döneminde kullanılan miğferlerden ilham alınarak hazırlanan özel tasarım bir miğfer takdim edildi.

Çelik gövde üzerine işlenen ve el işçiliğiyle dikkat çeken replikada, Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve Besmele yer aldı. Eserin iç kısmında keçe kaplama bulunurken, arka bölümünde zincir peçenek detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formu yer aldı.

Altın tonlu süslemelerle zenginleştirilen miğferin, fetih ruhunu ve tarihî mirası sembolik olarak yansıttığı ifade edildi.

Abdullah Özdemir: “Siyaset bir araç değil, bir anlayıştır”

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, siyasetin amaç ve anlamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Siyaset bizim için bazı makamlara veya kazanımlara ulaşmanın bir aracı değil, bilakis ulvi bir amaç uğruna gerekirse birçok şeyden feragat etmenin adıdır. Yolumuzun bizatihi kendisi, bizim için varılacak en güzel menzildir.”

Özdemir ayrıca İstanbul’un fethi ve fetih şehitlerini rahmetle andıklarını, İstanbul’a hizmet eden tüm isimleri minnetle yad ettiklerini ifade etti.