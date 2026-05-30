Washington’da kritik temas: İsrail ve Lübnan heyetleri 4. tur görüşmeler için bir araya geldi

İsrail ile Lübnan arasında devam eden müzakere sürecinin dördüncü turu ABD’nin başkenti Washington’da yapıldı. Pentagon binasında gerçekleştirilen toplantıya iki ülkeden askeri heyetler katılırken, görüşmelerin 9 saati aşkın sürdüğü bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, gece geç saatlerde sona eren görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İsrail heyeti harita ve istihbarat bilgileri sundu

Basında yer alan bilgilere göre İsrail tarafı, Hizbullah ile bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü noktalara ilişkin haritalar ile çeşitli istihbarat verilerini toplantıda gündeme taşıdı.

Görüşmeler sırasında Hizbullah’ın kullandığı belirtilen insansız hava araçlarının da ele alınan konular arasında bulunduğu aktarıldı.

İsrail heyetinin güvenlik alanında normalleşme talebinde bulunduğu ifade edilirken, Lübnan tarafının bunun askeri makamların değil siyasi otoritenin karar verebileceği bir konu olduğunu belirterek söz konusu talebi reddettiği kaydedildi.

Büyükelçilikte yeni değerlendirme yapılacak

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, Washington’daki görüşmelerin ardından bugün Lübnan’ın ABD Büyükelçiliğinde sürece ilişkin değerlendirme toplantısı düzenleneceği bilgisine yer verildi.

Ateşkes uzatılmıştı

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok yerleşim birimini işgal etmişti.

Lübnan hükümeti ise yaşanan gelişmeler nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerin ardından ise 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayının başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması konusunda mutabakata varılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.