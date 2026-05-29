DMM: “İstiklal Marşı uygulamasında herhangi bir değişiklik yok”

Merkez, kamuoyunda tartışma oluşturan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, alınan kararın yalnızca maç önü seremoni uygulamalarına yönelik olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

DMM, sosyal medya üzerinden yayılan paylaşımların dezenformasyon içerdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.”

“Uygulama aynen devam etmektedir”

Merkez, maçlardan önce İstiklal Marşı okunması uygulamasında herhangi bir değişikliğe gidilmediğini vurguladı.

Açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“TFF tarafından alınan kararın, İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Maçlardan önce İstiklal Marşı’mızın okunması uygulaması, TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynen devam etmektedir.”

UEFA ve FIFA standartlarına uyum vurgusu

DMM, düzenlemenin kapsamına ilişkin detayları da paylaşarak uygulamanın yalnızca maç öncesi seremoni sürecini kapsadığını kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu düzenleme, yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir. Bu karar, UEFA ve FIFA’nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirilmiştir. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen talepler de dikkate alınmıştır.”

“Manipülasyonlara itibar edilmemeli”

Merkez, kamuoyunun toplumsal hassasiyetler üzerinden yürütülen manipülasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Açıklamanın son bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

“Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.”