30 Mayıs 2026 Cumartesi
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
17:05 Dışişleri Bakanlığı: "Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk sahipli gemide 2 vatandaş hafif yaralandı"
15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fetih vurgusu: “İstanbul’un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız”
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya’da fetih mesajı: “İstanbul bir başka güzel olacak”
AjansHaber Gündem DMM: “İstiklal Marşı uygulamasında herhangi bir değişiklik yok”

DMM: “İstiklal Marşı uygulamasında herhangi bir değişiklik yok”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
DMM: “İstiklal Marşı uygulamasında herhangi bir değişiklik yok”

Merkez, kamuoyunda tartışma oluşturan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, alınan kararın yalnızca maç önü seremoni uygulamalarına yönelik olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

DMM, sosyal medya üzerinden yayılan paylaşımların dezenformasyon içerdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.”

“Uygulama aynen devam etmektedir”

Merkez, maçlardan önce İstiklal Marşı okunması uygulamasında herhangi bir değişikliğe gidilmediğini vurguladı.

Açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“TFF tarafından alınan kararın, İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Maçlardan önce İstiklal Marşı’mızın okunması uygulaması, TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynen devam etmektedir.”

UEFA ve FIFA standartlarına uyum vurgusu

DMM, düzenlemenin kapsamına ilişkin detayları da paylaşarak uygulamanın yalnızca maç öncesi seremoni sürecini kapsadığını kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu düzenleme, yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir. Bu karar, UEFA ve FIFA’nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirilmiştir. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen talepler de dikkate alınmıştır.”

“Manipülasyonlara itibar edilmemeli”

Merkez, kamuoyunun toplumsal hassasiyetler üzerinden yürütülen manipülasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Açıklamanın son bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

“Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.”  

Trump, İran konusunda son kararı bugün verebileceğini açıkladı
Trump, İran konusunda son kararı bugün verebileceğini açıkladı
#Gündem / 29 Mayıs 2026
Bakan Gürlek duyurdu: e-Duruşma uygulaması bölge adliye mahkemelerine taşınıyor
Bakan Gürlek duyurdu: e-Duruşma uygulaması bölge adliye mahkemelerine taşınıyor
#Gündem / 29 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Gündem
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
Gündem
Bakanlar'dan Kurban Bayramı'ı mesajı
Bakanlar'dan Kurban Bayramı'ı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
Haaretz: “BM, İsrail güçlerinin 31 Filistinliye yönelik cinsel şiddet vakasını doğruladı”
Haaretz: “BM, İsrail güçlerinin 31 Filistinliye yönelik cinsel şiddet vakasını doğruladı”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.