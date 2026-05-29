Trump, İran konusunda son kararı bugün verebileceğini açıkladı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’la müzakerelerin akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, “İran, hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı, her iki yönde de sınırsız deniz trafiği için derhal ve herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın açılmalıdır.” ifadelerini kullanan Trump, boğazdaki mayınların da temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, “Şimdi, son kararı vermek üzere Durum Odası’nda bir toplantıya gireceğim.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, anlaşma sağlanması halinde ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını ve İran’daki nükleer tozun ABD’ye teslim edileceğini kaydetti.