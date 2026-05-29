29 Mayıs 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
17:05 Dışişleri Bakanlığı: "Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk sahipli gemide 2 vatandaş hafif yaralandı"
15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fetih vurgusu: “İstanbul’un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız”
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya’da fetih mesajı: “İstanbul bir başka güzel olacak”
AjansHaber Gündem Trump, İran konusunda son kararı bugün verebileceğini açıkladı

Trump, İran konusunda son kararı bugün verebileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da ulusal güvenlik ekibiyle görüşerek İran’la anlaşma konusunda son kararını verebileceğini bildirdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Trump, İran konusunda son kararı bugün verebileceğini açıkladı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’la müzakerelerin akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, “İran, hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı, her iki yönde de sınırsız deniz trafiği için derhal ve herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın açılmalıdır.” ifadelerini kullanan Trump, boğazdaki mayınların da temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, “Şimdi, son kararı vermek üzere Durum Odası’nda bir toplantıya gireceğim.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, anlaşma sağlanması halinde ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını ve İran’daki nükleer tozun ABD’ye teslim edileceğini kaydetti.

Bakan Gürlek duyurdu: e-Duruşma uygulaması bölge adliye mahkemelerine taşınıyor
Bakan Gürlek duyurdu: e-Duruşma uygulaması bölge adliye mahkemelerine taşınıyor
#Gündem / 29 Mayıs 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
#Gündem / 29 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Gündem
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
Gündem
Bakanlar'dan Kurban Bayramı'ı mesajı
Bakanlar'dan Kurban Bayramı'ı mesajı
Haaretz: “BM, İsrail güçlerinin 31 Filistinliye yönelik cinsel şiddet vakasını doğruladı”
Haaretz: “BM, İsrail güçlerinin 31 Filistinliye yönelik cinsel şiddet vakasını doğruladı”
Dışişleri Bakanlığı: "Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk sahipli gemide 2 vatandaş hafif yaralandı"
Dışişleri Bakanlığı: "Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk sahipli gemide 2 vatandaş hafif yaralandı"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.