Haaretz: “BM, İsrail güçlerinin 31 Filistinliye yönelik cinsel şiddet vakasını doğruladı”

Gazete, BM’nin çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail’i “kara listeye” aldığı belirtilen rapordan ayrıntıları yayımladı.

BM raporunda İsrail kurumlarına işaret edildi

Habere göre, BM raporunda İsrail ordusu, İsrail Cezaevi İdaresi ve sınır polisinin Filistinlilere yönelik ihlallerden sorumlu olduğu belirtilerek İsrail’e, bu ihlallerin önlenmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunuldu.

Raporda, BM’nin çok sayıda Filistinliye yönelik cinsel şiddet vakasını doğruladığı kaydedildi.

10’u çocuk 31 Filistinli cinsel şiddete maruz kaldı

BM raporunda, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nden 10’u çocuk 31 Filistinlinin İsrail güçlerinin cinsel şiddetine maruz kaldığının aktarıldığı belirtildi.

Raporda, doğrulanan vakaların 13’ünün 2025 yılında, 18’inin ise 2023 ve 2024 yıllarında meydana geldiği ifade edildi.

Raporda ihlal türleri detaylandırıldı

BM raporunda yer verilen ihlaller arasında şu ifadelerin bulunduğu kaydedildi:

“Nesnelerle gerçekleştirilen tecavüz, toplu tecavüz, tecavüz girişimi, cinsel organlara yönelik fiziksel şiddet, cinsel organlara yönelik kasıtlı atışlar, göğüslere ve cinsel organlara dokunma, bariz bir güvenlik gerekçesi olmaksızın yapılan çıplak arama ve vücut boşluklarının aranması, zorla çıplak bırakma ve tecavüz tehditleri.”

Raporda ayrıca, çoğu Gazze sakini 9 Filistinlinin bazı durumlarda defalarca olmak üzere tecavüz ve toplu tecavüze maruz kaldığına dikkat çekildi.

Gözaltı merkezleri ve hapishaneler sıralandı

Haberde, suçların büyük bölümünün Filistinlilerin gözaltında tutulduğu ve sorgulandığı merkezlerde işlendiğinin kaydedildiği belirtildi.

Raporda, Sde Teiman ve Etzion gözaltı merkezi gibi askeri üslerin yanı sıra Megiddo, Ofer, Remle, Hasharon, Shatta, Nefha ve Damon hapishaneleri ile Gush Etzion karakolunun adı geçti.

Bazı olaylar video ve fotoğraflarla belgelendi

Raporda, vakaların çoğunda aynı anda farklı cinsel şiddet biçimlerinin yaşandığı ve bazı olayların video veya fotoğraflarla belgelendiği ifade edildi.

Kadın tutuklulara yönelik istismarların tecavüz tehditleri, zorla çıplak bırakma, istenmeyen fiziksel temas ve açık güvenlik gerekçesi olmaksızın yapılan aşağılayıcı çıplak aramaları içerdiği belirtildi.