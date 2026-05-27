İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, girdiği kuaför salonunda paniğe neden oldu. Camları kırarak içeri giren boğa nedeniyle çalışanlar ve müşteriler büyük korku yaşadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sahibinin kontrolünden çıkan kurbanlık boğa, sokaklarda koştuktan sonra içerisinde müşterilerin bulunduğu bir kuaför salonunun camlarını kırarak içeri girdi.

Boğanın kuaföre girmesiyle birlikte çalışanlar ve müşteriler panikle dışarı kaçtı. Kısa süre sonra salondan çıkan hayvan mahalle içerisinde koşmaya devam etti.

Yakalamaya çalışan sahibine ve çevredeki vatandaşlara da saldırdığı belirtilen boğa, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerinin desteğiyle uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.

Kontrol altına alınan kurbanlık boğa sahibine teslim edildi.



