100 günde 66 bin 89 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin 11 Şubat’ta görevi devralmasının ardından, firari hükümlü ve şüphelilere yönelik ülke genelindeki operasyonlar hız kazandı. Valiliklerin koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yürütülen denetim, yol uygulaması ve baskınlarda aranan şahıslara yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi.

Şehir merkezlerinden kırsal bölgelere kadar sürdürülen operasyonlarda kimlik kontrolleri, adres tespitleri ve ev-iş yeri baskınları yapıldı. Çalışmalar sonucunda son 100 günlük süreçte toplam 66 bin 89 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yakalamaların 43 bin 107’si Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince, 22 bin 982’si ise Jandarma Genel Komutanlığı personelince gerçekleştirildi.

Uzun süreli hapis cezası bulunanlar da yakalandı

Yakalanan şahısların cezai durumlarına ilişkin verilerde, 65 bin 484 kişinin 0-5 yıl, 360 kişinin 5-10 yıl, 245 kişinin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

En fazla yakalama uyuşturucu suçlarında

Suç türlerine göre dağılımda uyuşturucu suçları ilk sırada yer aldı. Operasyonlarda;

• Uyuşturucu suçlarından 11 bin 133,

• Hırsızlık suçlarından 9 bin 598,

• Dolandırıcılık suçlarından 7 bin 963,

• Kaçakçılık ve organize suçlardan 7 bin 619,

• Siber suçlardan 5 bin 947,

• Yağma ve gasp suçlarından 1.909,

• Cinsel suçlardan 1.206,

• Kasten öldürme suçundan 1.000,

• Terör suçlarından 809 kişi yakalandı.

Diğer suçlardan yakalananların sayısı ise 39 bin 545 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıla göre artış yaşandı

Verilere göre, geçen yılın aynı döneminde çeşitli suçlardan aranan 60 bin 319 kişi yakalanırken, bu yıl sayı 66 bin 89’a yükseldi. Böylece operasyonlarda 5 bin 770 kişilik artış kaydedildi.

Uyuşturucu suçlarından yakalananların sayısı 9 bin 813’ten 11 bin 133’e, dolandırıcılık suçlarından yakalananların sayısı 6 bin 46’dan 7 bin 963’e, siber suçlardan yakalananların sayısı ise 4 bin 392’den 5 bin 947’ye çıktı.

10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arananların yakalanma sayısı da geçen yılki 218’den 245’e yükseldi.