Kurban kesiminde ilk gün bilançosu: İstanbul’da 767 kişi yaralandı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent genelindeki başvurulara ve sağlık ekiplerinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
“Sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır”
Yaralananların büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirten Güner, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş olup, sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”