Adalet Bakanlığında Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının etkinliğinin artırılması hedefi doğrultusunda Tahkim Daire Başkanlığı oluşturuldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada yabancı yatırımcıların Türkiye’ye daha fazla yönelmesini sağlayacak tahkim mekanizmalarının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Tahkim sisteminin kapsamı genişletilecek

Bakan Gürlek, ihracat ve ithalat yapan sektörlerin ihtiyaç duyduğu uluslararası tahkim mekanizmalarının Türk hukuk sistemi içinde daha belirli ve uyumlu hale getirilmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etmişti.

Dış yatırımların önündeki engellerin kaldırılması ve Türkiye’ye gelen uluslararası yatırım hacminin artırılması amacıyla tahkim sistemine ilişkin hukuki düzenlemeler üzerinde çalışıldığını kaydeden Gürlek, ticari uyuşmazlıklar, sözleşme anlaşmazlıkları ve sigorta uyuşmazlıklarında sıklıkla tercih edilen tahkim sisteminin kapsamının genişletilmesinin hedeflendiğini açıklamıştı.

Türkiye’nin yatırım merkezi konumu güçlendirilecek

Çalışmalarda, bölgesel çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada Türkiye’nin yabancı yatırımcılar için güvenli bir liman niteliği taşıdığına dikkat çekilerek, ülkenin yatırım merkezi olma konumunun güçlendirilmesi bakımından tahkim kurumunun geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Türkiye’nin tahkim alanında lider bir konuma gelmesi hedefi doğrultusunda, tahkim kurumuna ülke genelinde standart getirilmesi, kurumsal tahkim faaliyetlerinin takip edilmesi ile sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar yürütülmesinin amaçlandığı bildirildi.