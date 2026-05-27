Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı yeniden değerlendirilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015’te Trabzon’da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosyada “kanun yararına bozma” kararı alındığını, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önünün açıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik 4 Nisan 2015’te Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyanın yeniden incelendiğini ve dosya hakkında kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı.

“Kanun yararına bozma” kararı alındı

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, saldırının aradan geçen zamana rağmen tüm yönleriyle aydınlatılamamış olmasının kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini belirterek, sürecin adaletin tecellisi için kararlılıkla takip edileceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir. Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin “kanun yararına bozma” kararı dün itibarı ile alındı. Bu karar ile birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız; bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.”

Ne olmuştu?

Fenerbahçe futbol takımı, 4 Nisan 2015’te deplasmanda oynadığı Rizespor karşılaşmasının ardından Trabzon Havalimanı’na gitmek üzere otobüsle yola çıkmıştı.

Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs, Trabzon’un Sürmene ilçesinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramış, saldırıda otobüs şoförü yaralanmıştı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma, yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı. Anayasa Mahkemesi de saldırıyla ilgili etkili soruşturma yürütülmediği iddiasıyla yapılan bireysel başvuruda, 22 Nisan 2026’daki gündem toplantısında yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine hükmetmişti.

