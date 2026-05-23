Peri masalı gerçek oldu: Hull City, Premier Lig'e yükseldi

İngiltere Premier Lig'e yükselecek son takımın belirlendiği play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough, Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

84 bin 506 taraftarın tribünden takip ettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmada denge, 90+5. dakikada bozuldu. Hirakawa'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topu kaleci Brynn uzaklaştırmak istedi. Dönen topu önünde bulan McBurnie, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Hull City, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele etme hakkı elde etti.

Championship'te ligi ilk iki sırada tamamlayan Coventry City ile Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

Hull City, 9 yıl sonra yeniden Premier Lig'de

Son olarak 2016-2017 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Hull City, 9 yılın ardından İngiliz futbolunun en üst seviyesine dönmeyi başardı.

Premier Lig'e yükselmek için üçüncü kez play-off finalinde sahaya çıkan Hull City, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Kaplanlar, daha önce 2008'de Bristol City'yi, 2016'da ise Sheffield Wednesday'i mağlup ederek play-off finalinden Premier Lig biletiyle çıkmıştı.

Premier Lig bileti kulübe büyük gelir sağlayacak

Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesiyle yayın gelirleri, merkezi dağıtımlar ve performans bonuslarından yaklaşık 300 milyon euroluk ek gelir elde etmesi bekleniyor.

Hull City’de Ilıcalı dönemi Premier Lig’le taçlandı

Hull City, Acun Ilıcalı’nın 2022’de kulübü satın almasının ardından yeniden yapılanma dönemine girdi.

İngiltere Championship’te Ilıcalı yönetimindeki sezonları sırasıyla 19, 15, 7 ve 21. basamakta tamamlayan Kaplanlar, bu sezon play-off finalinde elde ettiği zaferle hedefe ulaştı.

“Ülkemizden de çok mesaj aldık, herkes dua etti”

Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesinin ardından kulübün sahibi Acun Ilıcalı büyük sevinç yaşadı. Kupa seremonisi sonrası değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, "Çok emeğimiz var. Büyük bir mutluluk. Ülkemizden de çok mesaj aldık, herkes dua etti. Bu kadar duaya rakip dayanmazdı. Çok mutluyum. Ağlamadım ama çok duygulandım. Onu kabul ediyorum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Benim için bir ilk." sözleriyle ifade etti.

Fenerbahçe'den Hull City ve Ilıcalı'ya kutlama

Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig'e yükselen Hull City ile kulübün sahibi Acun Ilıcalı için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde as başkanlık görevinde bulunmuş, camiamızın önemli isimlerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı göstermiştir. Acun Ilıcalı'yı ve Hull City yönetimini tebrik eder; Premier Lig’de başarılar dileriz." denildi.