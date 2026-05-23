23 Mayıs 2026 Cumartesi
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıda yaralandı

CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, evinin bulunduğu bölgede düzenlenen silahlı saldırıda ayağından yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Karaca’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Karaca’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırganın maskeli olduğu öne sürüldü

Edinilen bilgilere göre, yüzünde maske bulunan saldırganın, Karaca’nın evinin yer aldığı bölgeye gelerek silahla ateş açtığı öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin, kaçışı sırasında inşaat halindeki bir bölgede görüldüğü öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Karaca, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaymakam Akkaya, Karaca’yı hastanede ziyaret etti

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, hastaneye gelerek Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Hastane çıkışında Karaca’nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Gerekli tedavisi doktorlarımız tarafından yapılıyor. Fail ve failleri yakalamak için çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

