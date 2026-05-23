Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıda yaralandı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan Karaca’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Saldırganın maskeli olduğu öne sürüldü
Edinilen bilgilere göre, yüzünde maske bulunan saldırganın, Karaca’nın evinin yer aldığı bölgeye gelerek silahla ateş açtığı öğrenildi.
Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin, kaçışı sırasında inşaat halindeki bir bölgede görüldüğü öne sürüldü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Karaca, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaymakam Akkaya, Karaca’yı hastanede ziyaret etti
Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, hastaneye gelerek Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
Hastane çıkışında Karaca’nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Gerekli tedavisi doktorlarımız tarafından yapılıyor. Fail ve failleri yakalamak için çalışmalarımız sürüyor.” dedi.