MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 23. Dönem Sertifika Töreni'nde, eğitim sürecini tamamlayan katılımcılara sertifikalarını verdi.

Okulun 17 yıllık eğitim birikiminin Türk siyaseti açısından taşıdığı değere işaret eden Bahçeli, sertifika alan katılımcılara üstlenecekleri sorumluluğu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Siyaset ve liderliğin kavramsal ve kurumsal incelikleri, müstesna bir müfredat kapsamında okulumuzun kapısından içeri giren pek çok kardeşimize özveriyle aktarıldı. Bizler bir mum yaktık, sonra meşaleyi taşıma görevi sertifikasını almaya hak kazanan kardeşlerimizin gayreti ve gayesi olmalıdır."

"Bilgisi olana bir gün devlet yoldaş olur"

Bilginin, akıl ve iradeyle tamamlandığında devlet yönetiminde yol gösterici olacağını belirten Bahçeli, Türk düşünce geleneğinden örnek vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür ve bunun akıl irade ile tedavi edilmesi gerektiği öğütlenir. Yusuf Has Hacib'in ifadeleriyle, beyim bilgi edin, bilgi sana arkadaş olur; bilgisi olana bir gün devlet yoldaş olur."

"Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğünü açık bir şekilde ortaya koymuştur"

Modern değerlerin, bazı ülkeler tarafından refah ve sömürü aracı olarak kullanıldığını savunan Bahçeli, emperyalist politikaların toplumlar ve devletler üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmesinde, şunları söyledi:

"Modern dünyanın değerlerini kendi toplumlarının refahı ve ötekileri sömürmenin aracı olarak kullanmaları, Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğünü açık bir şekilde ortaya koymuştur. Gelişmesi emperyalist, sömürgeci politikalarla engellenmiş, geride bırakılmış ve tarih dışına itilmeye çalışılmış toplumlar ve devletler vardır."

"Dünyayı istikrarsızlaştırmış ve güvensizliğin parantezine almıştır"

Dünya siyasetinde yaşanan gelişmelerin istikrar ve güven ortamını zedelediğini dile getiren Bahçeli, "Siyaset çıkar yarışı değildir. Trump'un ABD Başkanı olması, İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemesi ve ortaklaşa katliamlara imza atmaları dünyayı istikrarsızlaştırmış ve güvensizliğin parantezine almıştır." dedi.

"İran'a karşı sarf ettiği sözler, yarın Türkiye'ye yönelecektir"

İran üzerinden dile getirilen tehditlerin ilerleyen süreçte Türkiye'yi de hedef alabileceğini ifade eden Bahçeli, bu yöndeki söylemlere karşı Türkiye'nin iradesine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün küresel hegemonyacı güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler, yarın Türkiye'ye yönelecektir. Nitekim bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Kuşkusuz söz önce zihne, sonra dile ve son olarak da eleme dönüşür. Bu beyanlar, derin bir yanılgı, rasyonel olmayan bir tutum, denenmesi denenmemesi gereken bir hamle, boşa düşürülecek bir çabadır. İlkeleri belirsiz siyaset cambazlarının bizi anlayabilmelerine imkan yoktur. İnancımız tam, gözümüz kara ve yolumuz hak yoludur."

"Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur"

Terörle mücadele sürecini, gelecek nesillerin güvenliğinin yanı sıra bölgede vekil yapılar üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma politikalarının engellenmesi açısından da değerlendiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır."

"Gelecek bizim olacaktır"

Türkiye'nin gelecek vizyonunu tarihsel ve kültürel köklerle ilişkilendiren Bahçeli, "21. yüzyılı Türk ve Türkiye yüzyılı olarak değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın iradesiyle gelecek bizim olacaktır. Bu coğrafyada var olmak, varoluş iradesi göstermek ve varoluş iradesinden kaynaklı tasavvur sahibi olmak kuşkusuz köklerimizin ve kültürümüzün derinliğiyle doğru orantılıdır." diye konuştu.