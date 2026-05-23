Elazığ'da tıbbi atıkları açıkta yakan özel hastaneye 47,2 milyon lira ceza

Elazığ'da hastane faaliyetlerinden kaynaklanan tıbbi atıkları usulsüz şekilde taşıyarak açık alanda yaktığı ve halk sağlığını tehlikeye attığı belirlenen özel sağlık kuruluşuna 47 milyon 206 bin 354 lira idari para cezası kesildi. Elazığ Belediye Başkanlığından gelen ihbar üzerine Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Tıbbi atıkların işletme sahibine ait arazide yakıldığı belirlendi

İl Müdürlüğü ekiplerince, Elazığ Belediyesi teknik personeli ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen denetimde, sağlık kuruluşunun faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tıbbi atıkların mevzuata aykırı şekilde taşındığı tespit edildi.

İncelemede, söz konusu atıkların işletme sahibine ait arazide açıkta yakılarak imha edilmeye çalışıldığı belirlendi.

Açıkta yakılan atıkların halk sağlığı açısından risk oluşturduğu raporlandı

Bakanlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmede, insan sağlığı açısından risk taşıyan tıbbi atıkların açıkta yakılmasının bulaşıcı hastalıkların yayılması yönünden ciddi tehlike oluşturabileceği ve çevre üzerinde telafisi güç sonuçlara yol açabileceği raporlandı.

Yapılan incelemelerde, sağlık kuruluşunun geçmiş yıllarda da benzer şekilde tıbbi atık yaktığı ve İl Müdürlüğünce daha önce de cezalandırıldığı ortaya çıkarıldı.

Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı

Usulsüzlüğün tespit edilmesinin ardından özel sağlık kuruluşuna, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi kapsamında Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 47 milyon 206 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.