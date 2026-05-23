23 Mayıs 2026 Cumartesi
Galatasaray Kulübünün başkanı ve tek adayı Özbek: "Bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım"

Galatasaray Kulübünde tek aday olarak seçime giren Başkan Dursun Özbek, "Tek adaylı seçim Galatasaray geleneklerine uygun değil ama bu dönem böyle tecelli etti. Bunun, bugün seçilecek olan yönetime çok büyük bir yükümlülük yüklediğini kabul ediyorum." dedi.

Özbek, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında üyelere hitap etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tek aday olarak girdiği seçimli olağan genel kurulda, bu durumun yeni yönetime daha büyük bir sorumluluk yüklediğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu: 

 "Bugün de öyle olacak. Tek adaylı seçim Galatasaray geleneklerine uygun değil ama bu dönem böyle tecelli etti. Bunun, bugün seçilecek olan yönetime çok büyük bir yükümlülük yüklediğini kabul ediyorum. Dört seneden beri Galatasaray Spor Kulübünü sizlerden aldığımız yetkiyle yönetiyoruz. Genel kurulumuzdan, 'Evet, bugüne kadar söyleşiler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez, daha fazlasını ister. Bundan sonraki yönetimde de bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım.' diye bir mesaj olarak kabul ediyoruz. Bugün, arkadaşlarımla bu sorumluluk bilinciyle buraya geldik. Bu seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum."

Özbek'in yeni dönem listesi

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

