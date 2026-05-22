Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 17. dakikada üstünlüğü yakaladı. Pina’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya hareketlenen Onuachu, kale önünde bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda skora denge getirmek isteyen Konyaspor, 50. dakikada aradığı golü buldu. Bardhi’nin sol çaprazdan yaptığı ortaya hareketlenen Muleka’nın kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Muleka topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi.

Beraberlik golünün ardından baskısını artıran Konyaspor, 54. dakikada penaltı kazandı. Deniz Türüç’ün ortasına hareketlenen Muleka’nın kale önünde rakibinin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltıyı kullanan Bardhi'nin vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Muleka'nın vuruşunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.

Final karşılaşmasının 79. dakikasında penaltı kazanan Trabzonspor’da atışı kullanan Onuachu, meşin yuvarlağı ağlara göndererek bordo-mavili ekibi 2-1 öne geçirdi.

Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

Karadeniz ekibi kupayı 10. kez müzesine götürdü

Ziraat Türkiye Kupası’nda son iki yılda finale çıkan ancak Beşiktaş ve Galatasaray karşısında kupayı kazanamayan bordo-mavililer, bu sezon Konyaspor karşısında mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibi, 18 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bakan Bak, Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Finalist Konyaspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."