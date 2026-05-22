22 Mayıs 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:16 Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
22:49 Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan: “Burada kendi kültürümüzün ihyasını konuşuyoruz”
22:24 Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
22:23 İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu başladı
AjansHaber Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor

Trabzonspor, Corendon Airlines Park Antalya’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor’u Onuachu’nun golleriyle 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 17. dakikada üstünlüğü yakaladı. Pina’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya hareketlenen Onuachu, kale önünde bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda skora denge getirmek isteyen Konyaspor, 50. dakikada aradığı golü buldu. Bardhi’nin sol çaprazdan yaptığı ortaya hareketlenen Muleka’nın kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Muleka topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi.

Beraberlik golünün ardından baskısını artıran Konyaspor, 54. dakikada penaltı kazandı. Deniz Türüç’ün ortasına hareketlenen Muleka’nın kale önünde rakibinin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltıyı kullanan Bardhi'nin vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Muleka'nın vuruşunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.

Final karşılaşmasının 79. dakikasında penaltı kazanan Trabzonspor’da atışı kullanan Onuachu, meşin yuvarlağı ağlara göndererek bordo-mavili ekibi 2-1 öne geçirdi.

Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

Karadeniz ekibi kupayı 10. kez müzesine götürdü

Ziraat Türkiye Kupası’nda son iki yılda finale çıkan ancak Beşiktaş ve Galatasaray karşısında kupayı kazanamayan bordo-mavililer, bu sezon Konyaspor karşısında mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibi, 18 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bakan Bak, Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Finalist Konyaspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

 

 

#Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
#konyaspor
#Osman Aşkın Bak
#trabzospor
#ziraat türkiye kupası
8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açtı
8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açtı
#Spor / 21 Mayıs 2026
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
#Spor / 05 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan: “Burada kendi kültürümüzün ihyasını konuşuyoruz”
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan: “Burada kendi kültürümüzün ihyasını konuşuyoruz”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
TFF, maçlarda pankartla çıkma uygulamasını kaldırdı
TFF, maçlarda pankartla çıkma uygulamasını kaldırdı
Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
Gündem
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Gündem
Meteoroloji’den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji’den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı
Aziz Yıldırım'ın yönetim kadrosu belli oldu
Aziz Yıldırım'ın yönetim kadrosu belli oldu
TFF, Süper Lig'de yabancı kuralının 10+4 olarak uygulanacağını açıkladı
TFF, Süper Lig'de yabancı kuralının 10+4 olarak uygulanacağını açıkladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.