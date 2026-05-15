Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş

Çaykur Didi Stadyumu’ndaki mücadelede Çaykur Rizespor, 18. dakikada Sowe’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

31.dakikada ev sahibi ekip bir kez daha Sowe ile gol buldu. Olawoyin’in pasında ceza sahasının sağ çaprazında pozisyona giren Sowe, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a taşıdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, ikinci yarıda Orkun Kökçü’nün pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Jota Silva ile golü buldu. 55. dakikada gelen bu golle siyah-beyazlılar skoru 2-1’e getirdi.

Siyah-beyazlılar, kısa süre sonra Cerny’nin sert şutuyla beraberliği yakaladı. Olaitan’ın pasında ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Cerny, 62. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.

Beşiktaş bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada bitirdi. Rizespor ise 41 puanla ligi tamamladı.

Rizespor’un golü VAR’a takıldı

Yeşil-mavililerde 90+2. dakikada Mithat Pala’nın ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı ortada Halil Dervişoğlu kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Hakem Asen Albayrak, VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyerek golü iptal etti.