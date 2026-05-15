GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:21 Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk dünyasına “dijital vizyonda birlik” çağrısı
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazakistan'ın en büyük destekçisiyiz"
13:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Orta Koridorunun önemi de her geçen gün artıyor”
AjansHaber Spor Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş

Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında Rizespor evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi:
Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş

Çaykur Didi Stadyumu’ndaki mücadelede Çaykur Rizespor, 18. dakikada Sowe’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

31.dakikada ev sahibi ekip bir kez daha Sowe ile gol buldu. Olawoyin’in pasında ceza sahasının sağ çaprazında pozisyona giren Sowe, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a taşıdı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, ikinci yarıda Orkun Kökçü’nün pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Jota Silva ile golü buldu. 55. dakikada gelen bu golle siyah-beyazlılar skoru 2-1’e getirdi.

Siyah-beyazlılar, kısa süre sonra Cerny’nin sert şutuyla beraberliği yakaladı. Olaitan’ın pasında ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Cerny, 62. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.

Beşiktaş bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada bitirdi. Rizespor ise 41 puanla ligi tamamladı.

Rizespor’un golü VAR’a takıldı

Yeşil-mavililerde 90+2. dakikada Mithat Pala’nın ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı ortada Halil Dervişoğlu kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Hakem Asen Albayrak, VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyerek golü iptal etti.

#beşiktaş
#rizespor
#trendyol süper lig
UEFA Avrupa Ligi final heyecanı Beşiktaş Meydanı’nda yaşanacak
UEFA Avrupa Ligi final heyecanı Beşiktaş Meydanı’nda yaşanacak
#Spor / 14 Mayıs 2026
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
#Spor / 05 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Galatasaray, Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu
Galatasaray, Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım: “Fenerbahçe’nin şampiyon olma mecburiyeti var"
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım: “Fenerbahçe’nin şampiyon olma mecburiyeti var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik mesajı
Gündem
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Gündem
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Milli tekvandocu Elif Sude Akgül’den altın zafer
Milli tekvandocu Elif Sude Akgül’den altın zafer
Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurul tarihi açıklandı
Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurul tarihi açıklandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.