Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurul tarihi açıklandı

Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurul takvimi belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul, 29-30 Mayıs tarihlerinde saat 10.00’da Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise seçimli olağanüstü genel kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Adaylık başvuruları için son tarih 22 Mayıs

Kulüpte başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği adaylık sürecine ilişkin takvim de açıklandı. Buna göre, tüzüğün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için adaylık başvuruları 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00’e kadar yapılabilecek.