Okan Buruk, Türk futbol tarihinin zirvesine bir adım daha mı yaklaşıyor?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Türk futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor.

Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Cimbom yarın kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

Okan Buruk, 5. şampiyonlukla tarihe geçmeye hazırlanıyor

Teknik direktörlük kariyerinde ilk lig şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda İstanbul Başakşehir’in başında yaşayan Okan Buruk, Galatasaray ile de önemli bir başarı serisi yakaladı.

Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında şampiyonluk yaşadı. Galatasaray’ın bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde başarılı teknik adam, kariyerindeki şampiyonluk sayısını 5’e çıkaracak.

Bu sonuçla Buruk, 4 şampiyonluğu bulunan Ahmet Suat Özyazıcı’yı geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör unvanını tek başına alacak.

Zirvede Fatih Terim var

Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanı Fatih Terim’e ait.

Galatasaray’da dört farklı dönemde görev yapan Terim, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında olmak üzere toplam 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim’in ardından ligde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adamlar arasında Ahmet Suat Özyazıcı ve Buruk yer alıyor. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında 4 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum’un ise üçer şampiyonluğu bulunuyor.

Fatih Terim’in üst üste şampiyonluk rekorunu yakalayabilir

Buruk, Galatasaray’ın bu sezon da şampiyon olması halinde Süper Lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör olacak.

Sarı-kırmızılı takımı son 3 sezonda zirveye taşıyan Buruk, bu yıl da şampiyonluğa ulaşırsa 1996-2000 yılları arasında Galatasaray ile 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Fatih Terim’in bu alandaki rekoruna ortak olacak.

Futbolcu ve teknik adam olarak rekor Buruk’ta

Buruk, Süper Lig’de futbolcu ve teknik direktör olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda bulunuyor.

Futbolculuk kariyerinde 7, teknik direktörlük kariyerinde ise 4 Süper Lig şampiyonluğu bulunan Buruk, toplamda 11 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray’ın bu sezon da şampiyon olması halinde Buruk, bu sayıyı 12’ye çıkaracak.

Galatasaray ile rekorlarla dolu dönem

Buruk yönetimindeki Galatasaray, son yıllarda Süper Lig tarihine geçen birçok başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunda topladığı 102 puanla Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan alan takım oldu. Aynı sezonda 38 maçta 33 galibiyet elde eden Galatasaray, bir sezonda en fazla galibiyet alan takım rekorunu da kırdı.

Buruk’un takımı ayrıca Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine ulaşarak 17 maçlık seri yakaladı. Galatasaray, bir sezonda 16 deplasman galibiyetiyle bu alanda da lig tarihinin en iyi derecesine imza attı.

Başarılı teknik adam, 2022-2023 sezonunda 2,44, 2023-2024 sezonunda ise 2,68 puan ortalaması yakalayarak Galatasaray tarihinin en yüksek lig performanslarından birine ulaştı.