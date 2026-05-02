Aslan Samsun’da darmadağın: Samsunspor 4-1 Galatasaray

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 9. dakikada Yunus Akgün’ün orta sahadan taşıdığı topu aşırtma bir vuruşla ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Yalçın Kayan’ın ara pasında topla buluşan Mouandilmadji, ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu golle birlikte ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci devreye baskılı başlayan Samsunspor, Cherif Ndiaye’nin golüyle 57. dakikada öne geçti. Galatasaray’da 63. dakikada kaleci Günay Güvenç’in kırmızı kart görerek oyun dışı kalması, maçın kırılma noktası oldu. Eksik kalan rakibi karşısında vites artıran Samsunspor, 71. dakikada Marius Mouandilmadji ile farkı ikiye çıkardı.

Karadeniz temsilcisi, 83. dakikada Cherif Ndiaye’nin bir kez daha ağları havalandırmasıyla farkı üçe yükseltti. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken, Samsunspor sahadan 4-1 ‘lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig’de 4. yenilgisini alarak 74 puanda kaldı. Samsunspor ise ligdeki 12. galibiyetini alarak puanını 48’e yükseltti.

Ligin gelecek haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Tüm mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’deki 4 yenilgisini de deplasman maçlarında yaşadı. Dış sahada oynadığı 16 lig karşılaşmasında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar bu sezon deplasmanda Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor’a karşı mağlup oldu.

Antalyaspor karşısına şampiyonluk için çıkacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. Samsunspor deplasmanında şampiyonluğu ilan etme fırsatını kaçıran sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşılaşmasını kazanması halinde lig şampiyonluğunu garantileyecek.