GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:07 Aslan Samsun’da darmadağın: Samsunspor 4-1 Galatasaray
23:05 Talisca şov yaptı, sarı-lacivertliler güldü: Fenerbahçe 3-1 Rams Başakşehir
22:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Terörsüz Türkiye vizyonu bölgenin potansiyelini yeniden ayağa kaldırıyor”
21:39 ASELSAN’dan küresel vizyona yeni kimlik hamlesi
20:26 Savunma ve havacılıkta ihracat ivmesi büyüyor
19:35 Amed SK tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi
18:23 Teknolojinin kalbi SAHA 2026’da atacak
18:19 Bakan Gürlek: “Yeni bir anayasa zorunluluktur”
AjansHaber Spor Aslan Samsun’da darmadağın: Samsunspor 4-1 Galatasaray

Aslan Samsun’da darmadağın: Samsunspor 4-1 Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor’a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını değerlendiremedi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Güncelleme Tarihi:
Aslan Samsun’da darmadağın: Samsunspor 4-1 Galatasaray

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 9. dakikada Yunus Akgün’ün orta sahadan taşıdığı topu aşırtma bir vuruşla ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Yalçın Kayan’ın ara pasında topla buluşan Mouandilmadji, ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu golle birlikte ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci devreye baskılı başlayan Samsunspor, Cherif Ndiaye’nin golüyle 57. dakikada öne geçti. Galatasaray’da 63. dakikada kaleci Günay Güvenç’in kırmızı kart görerek oyun dışı kalması, maçın kırılma noktası oldu. Eksik kalan rakibi karşısında vites artıran Samsunspor, 71. dakikada Marius Mouandilmadji ile farkı ikiye çıkardı.

Karadeniz temsilcisi, 83. dakikada Cherif Ndiaye’nin bir kez daha ağları havalandırmasıyla farkı üçe yükseltti. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken, Samsunspor sahadan 4-1 ‘lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig’de 4. yenilgisini alarak 74 puanda kaldı. Samsunspor ise ligdeki 12. galibiyetini alarak puanını 48’e yükseltti.

Ligin gelecek haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Tüm mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’deki 4 yenilgisini de deplasman maçlarında yaşadı. Dış sahada oynadığı 16 lig karşılaşmasında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar bu sezon deplasmanda Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor’a karşı mağlup oldu.

Antalyaspor karşısına şampiyonluk için çıkacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. Samsunspor deplasmanında şampiyonluğu ilan etme fırsatını kaçıran sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşılaşmasını kazanması halinde lig şampiyonluğunu garantileyecek.

 

#galatasaray
#samsunspor
#trendyol süper lig
Talisca şov yaptı, sarı-lacivertliler güldü: Fenerbahçe 3-1 Rams Başakşehir
Talisca şov yaptı, sarı-lacivertliler güldü: Fenerbahçe 3-1 Rams Başakşehir
#Spor / 02 Mayıs 2026
Amed SK tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi
Amed SK tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi
#Spor / 02 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe’de Tedesco ve Özek dönemi sona erdi
Fenerbahçe’de Tedesco ve Özek dönemi sona erdi
Kartal deplasmanda güldü: Gaziantep FK 0-2 Beşiktaş
Kartal deplasmanda güldü: Gaziantep FK 0-2 Beşiktaş
Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk: "Fenerbahçe’nin sorunlarını biliyorum"
Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk: "Fenerbahçe’nin sorunlarını biliyorum"
Yaşam
Dijital çağın görünmeyen döngüsü: Doomscrolling
Dijital çağın görünmeyen döngüsü: Doomscrolling
Gündem
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı
Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak, Avrupa şampiyonu güreşçileri ağırladı
Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak, Avrupa şampiyonu güreşçileri ağırladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.