Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Terörsüz Türkiye vizyonu bölgenin potansiyelini yeniden ayağa kaldırıyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağlanan huzur ortamının ekonomik kalkınma, yatırım ve bölgesel dönüşüm açısından yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi. Yılmaz, kamu yatırımları ve güven ortamıyla birlikte bölgenin üretim, ticaret ve ihracatta önemli ivme yakaladığını vurguladı.

Kadim şehirleri, üretim kültürü ve stratejik kaynaklarıyla bölgenin Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda kritik rol üstlendiğini belirten Yılmaz, son yıllarda sağlanan güven ortamının bölgesel gelişime ivme kazandırdığını ifade etti.

“Terörün gölgesinde kalan potansiyel yeniden ortaya çıkıyor”

Bölgenin yıllarca güvenlik sorunları nedeniyle ekonomik ve sosyal anlamda geri kaldığını dile getiren Yılmaz, bugün ise yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu bölgelerimiz uzun yıllar boyunca terörün gölgesinde baskılanmış. Bu durum şehirlerimizin kalkınmasını, ekonomik büyümesini ve sahip olduğu büyük potansiyelin tam anlamıyla kullanmasını engellemiştir. Ancak bugün Türkiye bu makus talihi bir daha geri gelmemek üzere tarihe gömme iradesini kararlılıkla sergilemektedir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülen politikaların sahada somut karşılık bulduğunu vurgulayan Yılmaz, güven ve huzur ortamının bölgesel dönüşümün temel unsuru olduğunu kaydetti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Bölge’ vizyonu bu iradenin en somut göstergesidir. Sahada attığımız kararlı adımlar neticesinde sağlanan huzur ortamı bölge genelinde köklü bir değişimin de kapılarını aralamıştır.”

Bölgesel kalkınmada yeni dönem

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki gelişimin yalnızca bölge için değil, Türkiye’nin genel kalkınma hedefleri açısından da kritik önemde olduğunu belirten Yılmaz, yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Bölgedeki ekonomik göstergelerde dikkat çekici ilerlemeler yaşandığını ifade eden Yılmaz, 2002 yılında 800 milyon dolar seviyesinde olan ihracatın geçen yıl 13 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. GAP ve DAP bölgelerinin milli gelirden aldığı payın da yükseldiğini aktardı.

“Batıda ne varsa doğuda da o olacak”

Kalkınma anlayışının temelinde hizmetlerin ülke genelinde eşit standartta sunulmasının bulunduğunu belirten Yılmaz, son yıllarda bölgeye büyük ölçekli kamu yatırımları yapıldığını ifade etti.

Bu yaklaşımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla şekillendiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Batıda ne varsa doğuda da o olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak. Bütün ülkemize, 86 milyona belli hizmetleri aynı standartta götüreceğiz.”

Yılmaz, 2003 yılından bu yana GAP’a yapılan kamu yatırımlarının 1,9 trilyon liraya, DAP kapsamındaki yatırımların ise 1,4 trilyon liranın üzerine çıktığını bildirdi.

“Özel sektör yatırımları kalkınmanın ana unsuru”

Kamu yatırımlarının yanında özel sektörün de bölgesel kalkınmada önemli rol üstlendiğini ifade eden Yılmaz, iş dünyasına yatırım çağrısında bulundu.

İstanbul’da yaşayan Doğu ve Güneydoğulu iş insanlarının bilgi birikimi ve girişimcilik deneyiminin bölgeye aktarılmasının kalkınmayı hızlandıracağını belirten Yılmaz, önümüzdeki dönemde yatırımların daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Bölgesel istikrar ve yeni ulaşım koridorları vurgusu

Türkiye’nin çevresindeki krizlere rağmen istikrarını koruduğunu belirten Yılmaz, Suriye ve Irak’taki yeni süreçlerin Türkiye açısından önemli fırsatlar oluşturabileceğini ifade etti.

Suriye’de yeni dönemde ulaşım ve enerji hatlarının yeniden şekillenebileceğini kaydeden Yılmaz, Irak üzerinden Basra Körfezi’ne uzanacak kara yolu ve demir yolu projelerinin bölgesel ticarete katkı sağlayacağını söyledi.

“Tecrübeli bir liderliğe sahibiz”

Küresel ve bölgesel kriz dönemlerinde liderliğin öneminin arttığını vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin bu süreçte güçlü bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti.

Yılmaz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Çok fazla sayıda böyle lider yok. Çok şükür ülkemizin başında tecrübeli, dirayetli bir lider var.”