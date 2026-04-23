GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
13:33 Milli Eğitim Bakanı Tekin, koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Defne Bayraktaroğlu'na devretti
13:23 Deprem bölgesinde 23 Nisan coşkusu: Yeni okul öğrencilerini ağırladı
13:02 Baharın gizli tehlikesi: Polen alerjisi sağlık sorunlarını tetikliyor
12:35 5 soruda yeni dijital dönem: 15 yaş altına sosyal medya ve oyun düzenlemesi
11:50 Yılmaz’dan 23 Nisan mesajı: “Milli irade kararlılıkla yolumuzu aydınlatıyor
11:47 TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti
10:43 Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
10:13 Bahçeli: “Egemenlik çocuklarla ebedileşti”
Yılmaz'dan 23 Nisan mesajı: "Milli irade kararlılıkla yolumuzu aydınlatıyor

Yılmaz’dan 23 Nisan mesajı: “Milli irade kararlılıkla yolumuzu aydınlatıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 23 Nisan’ın tarihi önemine dikkat çekti. Yılmaz, TBMM’nin açılışını “istiklal meşalesi” olarak nitelendirerek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun istikrar ve milli irade temelinde sürdürüldüğünü vurguladı.

Yayınlama Tarihi:
Yılmaz, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920'nin, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milletinin kendi iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesinin, bugün de aynı kararlılıkla yollarını aydınlattığını bildirdi.

Yılmaz, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle kurulan, Milli Mücadelenin karargahı olan Gazi Meclis'in, hem demokrasinin hem de geleceğin simgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 
"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, milli iradeyi esas alan, demokratik kazanımlarımızı koruyan ve ülkemizi her alanda ileriye taşıyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Fırtınalı bir küresel ortamda, istikrar içinde Türkiye Yüzyılı Vizyonunu adım adım inşa ediyor, Terörsüz Türkiye süreciyle milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltiyor, bölgemizde ve dünyada barış ve adaleti savunuyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Kalkınma Vizyonu Çalıştayı yapıldı: Doğu ve Güneydoğu için yeni yol haritası oluşturuldu
#Gündem / 11 Nisan 2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Savaş sonrası dönemde de 'güvenli liman' vasfımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz"
#Gündem / 08 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Spor
Türk futbol tarihinde bir ilk: Bursaspor tüm profesyonel liglerde şampiyon oldu
Gündem
Ekranlardaki yozlaşma sınıflara sızdı: Reyting uğruna feda edilen gelecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti
Bahçeli: “Egemenlik çocuklarla ebedileşti”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.