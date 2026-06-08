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AjansHaber Gündem Kemal Kılıçdaroğlu: “Kurultay sürecini 11 Haziran’da başlatıyoruz”

Kemal Kılıçdaroğlu: “Kurultay sürecini 11 Haziran’da başlatıyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’nin 11 Haziran Perşembe günü yapacağı ilk toplantıyla kurultay sürecinin resmen başlayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, parti örgütüne birlik, sağduyu ve dayanışma çağrısında bulundu.

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Kemal Kılıçdaroğlu: “Kurultay sürecini 11 Haziran’da başlatıyoruz”

Parti içi birlik ve dayanışma mesajı veren Kılıçdaroğlu, örgüt üyelerini ve milletvekillerini sağduyu, yoldaşlık ve ortak hedefler etrafında kenetlenmeye çağırdı.

CHP’de kurultay takvimi başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin gelecek dönem yol haritasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP’nin kurultay sürecinin 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısıyla başlayacağını duyurdu.

Birlik ve beraberlik mesajı verdi

Açıklamasında parti içi dayanışma ve ortak hedefler vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, farklı görüşlerin CHP’nin gücünü artırdığını belirterek örgüt üyelerine ve milletvekillerine birlik çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz, bizler, CHP’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.”

“Tüm örgütümüzü kenetlenmeye davet ediyorum”

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında adalet ve demokrasi hedeflerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinin parti açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Hedefimiz net, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.”

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