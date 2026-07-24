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AjansHaber Gündem Özlem Gürses’in AHBAP soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı: “Ben özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım”

Özlem Gürses’in AHBAP soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı: “Ben özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Özlem Gürses’in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

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Özlem Gürses’in AHBAP soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı: “Ben özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım”

Gürses, deprem döneminde yaptığı paylaşımların amacının yalnızca afetzedelere destek sağlamak olduğunu belirterek, herhangi bir kurum veya kişiyi öne çıkarma amacı taşımadığını söyledi.

İfadesinde, afet dönemlerinde önceliğin vatandaşların barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu vurgulayan Gürses, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Afet dönemlerinde asıl ihtiyaç vatandaşların bir an önce barınma ve yiyeceğe kavuşturulmasıdır. Kim tarafından yapıldığı ve diğer detaylar önemsizdir. Ben herhangi bir kurumu parlatma çabası göstermedim. Bu nedenle sorumluluk hissetmiyorum.”

Kendisinin bilgisi dışında soruşturmaya konu olan kişi veya yapılar tarafından kullanılmış olması halinde şikayetçi olacağını ifade eden Gürses, “Sayın Savcılık dolandırıcılık ve hırsızlık konulu bu çok çirkin isnatları en kısa sürede ortaya çıkarmalıdır. Türk halkı bu çirkin eylemleri hak etmemektedir.” dedi.

Deprem sürecinde iddia edildiği gibi organize bir yapı kurulmuş veya yardım etmeyenlere yönelik linç kampanyaları yürütülmüşse bunlardan haberdar olmadığını söyleyen Gürses, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer deprem sürecinde örgütsel yapı kuruldu ise ve yardım etmeyenlere linç furyası başlatıldı ise ben bunun farkında değildim. Yine Ahbap ve Babala’nın tabiri caiz ise rakibi kurumundaki sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapanlar karalanıyor ise bunu da fark etmedim.”

Gürses, deprem dönemindeki çağrılarının tamamen şeffaflığa olan inancından kaynaklandığını belirterek, “Ben tamamen şeffaflığa olan inancım nedeniyle çağrı yaptım. Bu denli büyük bir travma içerisinde iken bunu düşündülerse yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın yargı tarafından aydınlatılması gerektiğini dile getiren Gürses, “Türk yargısı geçen üç sene içerisinde durumu somut olarak belirleyecek verilere sahiptir. Haluk Levent sürekli kamu görevlileriyle ve sahada fotoğraflar vererek insanların kafalarını karıştırdı.” değerlendirmesinde bulundu.

İfadesinin sonunda Gürses, deprem dönemindeki tutumu nedeniyle özür dilemesini gerektirecek bir durum olmadığını savunarak, “Ben özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım.” dedi.

#Ahbap Derneği
#Özlem Gürses
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