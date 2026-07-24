Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ayasofya’yı İslam alemine kavuşturduk”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamalarda Ayasofya’dan NATO Zirvesi’ne, uluslararası diplomasiden spor gündemine kadar farklı başlıklarda değerlendirmelerde bulunarak önemli mesajlar verdi.

"Biz, Ayasofya'yı islam alemine kavuşturma şerefine nail olduk"

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, restorasyon ve renovasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, mabedin tüm insanlığa açık bir değer olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

“Altıncı seneyidevriyesini şu anda kutladığımız, altıncı seneyidevriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz. Üstat Necip Fazıl’la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli, Ayasofya-i Kebir Camii’ni göstererek, ‘Ayasofya açılacak. Ayasofya bir gün açılacak.’ derdi. Biz bırakın açmayı, onu şu anda İslam alemine kavuşturma şerefine nail olduk. Üstadın o zaman yüreğinden gelerek söylemiş olduğu o ifadeleri de hamdolsun biz İslam alemine kavuşturduk. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz. Şimdi tabii altıncı seneyidevriyesinde böyle bir mutluluğu hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Şimdi de bir taraftan restorasyonunu, bir taraftan renovasyonunu yapmaya devam ediyoruz. Bir an önce gerek İslam dünyasına gerekse tüm insanlığa, Hristiyanı, Müslümanı herkes için kapılarını açan Ayasofya-i Kebir Camii, tabii ki hepimizi çok çok mutlu ediyor. Şu anda da onun mutluluğu içerisinde bizler gerçekten gururluyuz. Gerçekten mutluyuz. Bu mabet tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, çok çok farklı bir mabet. Bundan dolayı da İslam aleminin içinde Türkiye’nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı Rabbimize hamd ediyoruz. Tüm İslam alemine en kalbi selam, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz.”

"NATO Zirvesi’ne yönelik geri dönüşler son derece olumluydu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin uluslararası alanda olumlu yankı uyandırdığını belirtti. Zirvenin organizasyonuna ilişkin liderlerden teşekkür mesajları aldıklarını ifade eden Erdoğan, misafir devlet ve hükümet başkanlarının gösterilen ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti farklı platformlarda dile getirdiklerini söyledi. Erdoğan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“NATO Zirvesi için geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar aldık. Bütün bunlarla beraber özellikle de açılış gününde kendilerine yaptığımız ikram ve izzet, gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrasında, hatta eşleriyle gelenler eşimle birlikte yaptıkları programda olsun, yemekte olsun, mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul’un ardından Ankara’daki bu zirve de bizler için ayrı bir zenginlik oldu. Ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.Bütün gelen misafirlerimize NATO Liderler Zirvesi'nden sonra doğrusu ben de teşekkürü bir borç biliyorum."

“İnşallah bize de dünya şampiyonluğu nasip olur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, dünya şampiyonluğu yaşayan ülkelerin elde ettiği başarının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin de uluslararası organizasyonlarda benzer başarıları yakalayabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonluklarına ulaşılması temennisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Siz zaten hepsini söylediniz. Gerçekten yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir Dünya Şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, ne bileyim tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye’ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız.”