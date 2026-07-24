İstanbul merkezli “yeni nesil suç örgütü” operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, “yeni nesil silahlı suç örgütlerine” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettikleri ve suç örgütleriyle menfaat ilişkisi kurdukları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerden 24’ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakimlik, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kamu görevlileriyle menfaat ilişkisi tespit edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurarak karşılıklı menfaat ilişkisi geliştirdiği belirlendi.

Soruşturmada, görev ve yetki tanımlarına aykırı hareket eden kamu görevlilerinin örgüt üyelerine suç, aranma ve yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç şerhi ve gümrük geçişlerine ilişkin sorgulama bilgilerini sağladıkları tespit edildi.

Operasyon 12 ilde düzenlendi

Soruşturma kapsamında örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettikleri ve suç örgütleriyle menfaat ilişkisine girdikleri değerlendirilen, aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polislerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 24’ü tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.