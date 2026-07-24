24 Temmuz 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
01:04 Siyah-beyazlılar tur kapısını araladı: Beşiktaş 1-0 Midtjylland
11:02 Özgür Özel ve 90 vekil CHP’den istifa etti
09:57 İstanbul merkezli “yeni nesil suç örgütü” operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı
AjansHaber Gündem İstanbul merkezli “yeni nesil suç örgütü” operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli “yeni nesil suç örgütü” operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 24’ü tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yayınlanma
14
İstanbul merkezli “yeni nesil suç örgütü” operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı
KAYNAK: (AA)

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, “yeni nesil silahlı suç örgütlerine” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettikleri ve suç örgütleriyle menfaat ilişkisi kurdukları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerden 24’ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakimlik, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kamu görevlileriyle menfaat ilişkisi tespit edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurarak karşılıklı menfaat ilişkisi geliştirdiği belirlendi.

Soruşturmada, görev ve yetki tanımlarına aykırı hareket eden kamu görevlilerinin örgüt üyelerine suç, aranma ve yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç şerhi ve gümrük geçişlerine ilişkin sorgulama bilgilerini sağladıkları tespit edildi.

Operasyon 12 ilde düzenlendi

Soruşturma kapsamında örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettikleri ve suç örgütleriyle menfaat ilişkisine girdikleri değerlendirilen, aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polislerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 24’ü tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#operasyon
İstanbul’da organize suç örgütüne operasyon: 37 şüpheli gözaltında
İstanbul’da organize suç örgütüne operasyon: 37 şüpheli gözaltında
#Gündem / 20 Temmuz 2026
Gaziantep merkezli yasa dışı bahis operasyonu
Gaziantep merkezli yasa dışı bahis operasyonu
#Gündem / 17 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
12. Yargı Paketi yasalaştı: İşte 10 soruda yeni düzenlemeler
12. Yargı Paketi yasalaştı: İşte 10 soruda yeni düzenlemeler
Fatih’te 170 milyon liralık hurda altın hırsızlığı: 2 şüpheli tutuklandı
Fatih’te 170 milyon liralık hurda altın hırsızlığı: 2 şüpheli tutuklandı
Kültür
“Cinlerin düğünü” Toronto Film Festivali Ana Yarışmasında
“Cinlerin düğünü” Toronto Film Festivali Ana Yarışmasında
Dünya
Trump’tan İran’a yeni tehdit: “Kazma Dağı bölgesini çok yakında vuracağız”
Trump’tan İran’a yeni tehdit: “Kazma Dağı bölgesini çok yakında vuracağız”
Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu: Hasar başvuruları 1 Eylül’de başlıyor
Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu: Hasar başvuruları 1 Eylül’de başlıyor
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tutuklandı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tutuklandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.