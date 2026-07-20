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AjansHaber Gündem İstanbul’da organize suç örgütüne operasyon: 37 şüpheli gözaltında

İstanbul’da organize suç örgütüne operasyon: 37 şüpheli gözaltında

İstanbul’da, elebaşılığını yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul’da organize suç örgütüne operasyon: 37 şüpheli gözaltında
KAYNAK: (AA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan iki şüpheliye ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde suç içerikli yazışmalara ulaşıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar genişletildi.

HTS kayıtları, MASAK raporları, log kayıtları ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucu suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul’da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polislerin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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