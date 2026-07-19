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Yunus Emre Civelek, Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Milli atlet Yunus Emre Civelek, Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 110 metre engellide 13.08’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı. Milli sporcular organizasyonda 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

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Yunus Emre Civelek, Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu
KAYNAK: (AA)

Milli atlet Yunus Emre Civelek, İtalya’nın Rieti kentinde düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 110 metre engelli finalinde Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Civelek, 13.08’lik derecesiyle Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 

İlk Türk sporcu oldu

Yunus Emre Civelek, bu sonuçla 18 yaş altı kategorisinde Avrupa şampiyonluğu kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.

İki bronz madalya daha

Şampiyonada kadınlar cirit atma branşında Simanur Bilgili, 55,72 metrelik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Erkekler 2 bin metre engelli yarışında ise Abdulsamet Duman, 5:50.07’lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli atletler, Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nı 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

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