Bakan Fidan: "Katar, krizin çözümü için bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapıyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında Katar TV’ye verdiği röportajda Türkiye-Katar ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Fidan, Katar’ın bölgesel krizlerin çözümünde üstlendiği yapıcı role dikkat çekerek, ABD ile İran arasında yeniden diplomatik sürecin işletilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye-Katar iş birliği bölgesel örnek oluşturuyor

Türkiye ile Katar’ın tarihi ve güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğunu belirten Fidan, stratejik ortaklığın temellerinin merhum Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani döneminde atıldığını söyledi.

Merhum Emir’in yalnızca Katar için değil, İslam dünyası ve uluslararası toplum için de vizyoner bir lider olduğunu ifade eden Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani döneminde de iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyeye taşındığını kaydetti.

Fidan, Türkiye ile Katar’ın Lübnan, Afganistan, Sudan, Gazze, Filistin ve İran başta olmak üzere birçok bölgesel meselede sergilediği iş birliğinin uluslararası alanda örnek gösterildiğini belirterek, bölgede rekabet yerine yapıcı iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“ABD ve İran yeniden anlaşmaya dönmeli”

Körfez ülkelerinin son yıllarda önemli kalkınma hamleleri gerçekleştirdiğini ifade eden Fidan, ABD ile İran arasındaki gerilimin bölge ekonomisini olumsuz etkilediğini ve çatışmanın genişleme riskinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Tarafların yeniden diplomatik sürece dönmesi gerektiğini belirten Fidan, “Dileğimiz odur ki, bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün. Pakistan’ın ara buluculuğuyla, Katar’ın yoğun katkılarıyla, Türkiye’nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Tekrar buna dönülmesi lazım.” dedi.

“Katar çözüm için bütün kanalları kullanıyor”

Katar’daki temaslarında bu konuların ele alındığını aktaran Fidan, şunları kaydetti:

“Şunu memnuniyetle görüyorum, Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye de bu konuda Katar’la yakın koordinasyon içerisinde. Hem Katar’ın güvenliği hem Katar’ın barışı hem bölgenin güvenliği hem bölgenin istikrarı Türkiye’nin de çıkarına olan bir husus.”