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Bahçeli: “Kıbrıs’ta iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatının 52’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, harekatın Türk milletinin kararlılığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü ortaya koyan tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Kıbrıs’ta iki devletli çözümün kalıcı barışın anahtarı olduğunu ifade etti.

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Bahçeli: “Kıbrıs’ta iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır”

Bahçeli, yazılı açıklamasında Kıbrıs Barış Harekatının 52’nci yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükran ve hürmetle andığını belirtti.

Harekatın tarihi önemine vurgu

Harekatın, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan doğan hakları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

“20 Temmuz 1974; Türk milletinin barış arzusunu boyun eğiş zannedenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kudretini, Kurtuluş Harbinden sonra bir kez daha yedi cihana gösterdiği tarihi bir safhadır.”

Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatının yalnızca Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağlamadığını, Ada’nın tamamına barış ve istikrar getirdiğini ifade etti.

“Kıbrıs milli varlığımızın devamlılığıdır”

Kıbrıs’ın Türkiye açısından stratejik önemine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

“Kıbrıs; Anadolu’nun güneydeki emniyet hattı, Doğu Akdeniz’deki milli hak ve menfaatlerimizin kilit noktası, şehit kanlarıyla vatan kılınan bir Türk yurdu, mazinin emaneti ve milli varlığımızın devamlılığıdır.”

Avrupa Parlamentosu raporunu eleştirdi

Bahçeli, Avrupa Parlamentosunun 17 Haziran 2026’da kabul ettiği 2025 Türkiye Raporunun Kıbrıs konusunda taraflı bir yaklaşım sergilediğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade, Brüksel’de değildir.”

Federasyon modelinin artık geçerliliğini yitirdiğini belirten Bahçeli, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

“İki devletli çözüm kalıcı barışın anahtarıdır”

Bahçeli, Kıbrıs’ta iki devletli çözümün tek gerçekçi seçenek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta iki ayrı devlet varlığının kayıtsız, şartsız, tartışmaya kapatılarak kabul edilmesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası statüsünün diğer devletler nazarında tescil edilmesi kalıcı barışın yegane anahtarıdır.”

Ecevit, Erbakan ve TSK’ya teşekkür

Bahçeli, açıklamasının sonunda Kıbrıs Barış Harekatının siyasi ve askeri aktörlerini anarak şu ifadeleri kullandı:

“Tarihi Harekat kararını cesaret ve kararlılıkla alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı rahmet ve minnetle anıyor; bu kararı eşsiz bir kahramanlık ve vatan sevgisiyle sahada zafere taşıyan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs Türk’tür, Türk’ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır.”

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