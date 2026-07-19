HAVELSAN’ın 4 milli yazılımı NATO sertifikasyon sürecine dahil oldu

HAVELSAN’ın geliştirdiği 4 milli yazılım yeteneği, NATO’nun Polonya’da düzenlediği Coalition Warrior Interoperability Exploration, Experimentation, Examination Exercise (CWIX) Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen testleri başarıyla geçerek NATO sertifikasyon sürecine dahil edildi.

Şirketten edinilen bilgiye göre, DOOB-HQ, KAPI, Embedded NONC2 ATA DLP ve LYNX yazılım yetenekleri, NATO sertifikasyonu kapsamında uygulanan Assurance Verification and Validation (AV&V) testlerini başarıyla tamamladı.

4 kritik yazılım NATO standartlarını karşıladı

Söz konusu yazılımlar, NATO Federe Görev Ağı (Federated Mission Networking-FMN) uyumluluğunu doğrulayan resmi testlerden geçerek FMN standartlarına uygunluğunu ortaya koydu.

CWIX Tatbikatında ülkelerin komuta kontrol bilgi sistemlerinin NATO ve müttefik ülkelerin sistemleriyle birlikte çalışabilirliği test edilirken, FMN Spiral 4 sertifikasyonu, 2025-2027 dönemindeki NATO görevlerine katılım açısından önemli ön koşullar arasında yer alıyor.

Yeni yeteneklerin sertifikasyon sürecine dahil edilmesiyle HAVELSAN, daha önce NATO standartlarını karşılayan ürün portföyünü komuta kontrol, sistem entegrasyonu, güvenli veri paylaşımı ve taktik haberleşme alanlarındaki yeni milli yazılımlarla genişletmiş oldu.

Milli yazılımlar ilk kez farklı odak alanlarında görev aldı

HAVELSAN, 6-26 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen CWIX Tatbikatına 43 personel ve 16 sistemle katıldı.

Tatbikatta ADVENT KALYON, ADVENT UFUK, TALAY/REI, DOOB-HEADQUARTER, DOOB-MOBILE, KAŞİF, KBRN, OCTOPUS, KAPI, NONC2 ATA DLP, Embedded NONC2 ATA DLP, LYNX, I-SMART, FIVE, RTaaS ve ICS SENTINEL sistemleri görev yaptı.

Şirket ayrıca bu yıl LYNX ve Embedded NONC2 ATA DLP ile Hava Odak Alanında, ADVENT TALAY/REI ile GEOMETOC, KAPI ile FMN Ana Yetenekler, ICS SENTINEL ile Siber, FIVE ile ise Modelleme ve Simülasyon odak alanlarında ilk kez yer aldı.

“Milli yazılımlarımız uluslararası kabul gördü”

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, CWIX Tatbikatında 4 yeni yeteneğin NATO sertifikasyon sürecine dahil olmasının milli yazılımların uluslararası alanda kabul gördüğünü ve en yüksek birlikte çalışabilirlik standartlarını karşıladığını gösterdiğini belirtti.

Nacar, şöyle konuştu:

“Uzun zamandır sahip olduğumuz NATO standartlarında sistem oluşturma ve uyuşum tecrübesini aldığımız sertifikalar ile daha da pekiştirdik. Müşterek Harekat, Siber ve Modelleme Simülasyon Odak Alanları ile artırdığımız katılımın ivmesini önümüzdeki dönemde Yapay Zeka Destekli Komuta Kontrol yetenekleri ile sürdüreceğiz. Proaktif bir yaklaşımla Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern muharebenin gereği olan ihtiyaçlarını karşılayacak yetenekler geliştirmeye ve uluslararası alanda rekabetçi çözümler üretmeye devam etmekteyiz.”