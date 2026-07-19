Venezuela’daki deprem felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor

Depremlerin ardından 1350’den fazla artçı sarsıntı kaydedilirken, hasarlı binaların oluşturduğu risk nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Afetin ardından bilanço güncellendi

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından can kaybı artmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yaşamını yitirenlerin sayısının 50 kişi artarak 5 bin 119’a ulaştığını, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olarak belirlendiğini bildirdi.

Artçı sarsıntılar sürüyor

Rodriguez, depremlerin ardından bölgede bugüne kadar 1350’den fazla artçı depremin meydana geldiğini belirtti.

Hasarlı yapıların yıkılma tehlikesi taşıdığını ifade eden Rodriguez, vatandaşlardan güvenlik tedbirlerine uymalarını ve riskli binalardan uzak durmalarını istedi.

Hasarın maliyeti milyarlarca doları buldu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran’da Venezuela’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremin meydana geldiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) 26 Haziran’da yayımladığı değerlendirmeye göre, depremlerin neden olduğu doğrudan fiziksel hasarın maliyeti 6,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ülkede, yetkililer enkaz altındaki kişilere ulaşma çabalarının devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini belirtiyor.