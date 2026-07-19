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AjansHaber Gündem Kayseri’de huzur uygulaması: Aranan 105 kişi yakalandı

Kayseri’de huzur uygulaması: Aranan 105 kişi yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerince kent genelinde düzenlenen eş zamanlı asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli gözaltına alındı.

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Kayseri’de huzur uygulaması: Aranan 105 kişi yakalandı
KAYNAK: (AA)

55 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve hacizli araçlar ele geçirilirken, çok sayıda kişi ve sürücü hakkında da işlem yapıldı.

725 personelle uygulama gerçekleştirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ile huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik kent genelinde eş zamanlı asayiş uygulaması düzenledi.

725 personelin görev aldığı uygulama kapsamında 55 noktada denetim yapıldı. Ekipler, 10 bin 304 kişinin kimlik, 4 bin 56 aracın ise sorgulamasını gerçekleştirdi.

Uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Denetimlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, farklı suçlardan aranan 105 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamalarda ayrıca yoklama kaçağı olduğu belirlenen 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

59 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem

Çalışmalarda 1 ruhsatsız silah, 2 bıçak ile yakalama ve haciz kaydı bulunan 6 otomobil ele geçirildi.

Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri kapsamında 59 kişi hakkında işlem yapılırken, 19 araç trafikten menedildi. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 64 sürücüye de idari para cezası uygulandı.

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