Yeni Mercedes-Benz GLC: Elektrikli çağda eski mercedes görkemi

Bu otomobil, mevcut benzinli GLC’nin elektrik motoru takılmış bir versiyonu değil. Tamamen elektrikli araçlar için geliştirilen yeni MB.EA mimarisi üzerine inşa edilmiş, farklı oranlara, farklı elektronik altyapıya ve farklı bir kabin tasarımına sahip yeni bir model. Mercedes, elektrikli ürünlerini ayrı birer uzay kapsülü gibi göstermekten vazgeçip yeniden tanınabilir bir Mercedes üretmeye karar vermiş görünüyor.

Bu dönüşümün en açık göstergesi ise ön tarafta duruyor.

Pullman’dan geleceğe taşınan ızgara

Yeni GLC’nin ön tasarımı, Mercedes’in elektrikli otomobiller için belirlediği yeni marka yüzünü ilk kez seri üretime taşıyor. Geniş krom çerçeve, dikey oranlar ve füme cam görünümlü iç yapı; W100 600 Pullman, W111 ve W108 gibi klasik Mercedes modellerinin görkemli radyatör ızgaralarını hatırlatıyor.

Ancak burada hava alan gerçek bir radyatör ızgarasından çok, teknolojik bir ışık paneli bulunuyor. Opsiyonel sistemde ızgaranın arkasına yerleştirilmiş 942 adet aydınlatma noktası farklı animasyonlar oluşturabiliyor. Çevre konturu ve merkezdeki Mercedes yıldızı da ayrıca aydınlatılıyor.

Bu tasarımın ince olduğu söylenemez. Gece bir otelin girişine yanaştığında görülmemesi için elektriklerin tüm mahallede kesilmesi gerekebilir. Fakat Mercedes’in amacı zaten görünmez olmak değil. EQE ve EQS’in fazla anonim bulunan görünümünden sonra marka, elektrikli otomobilin de prestij ve makam hissi vermesi gerektiğini anlamış durumda.

Bana göre bu karar doğru. Bir Mercedes’in yalnızca aerodinamik olması yetmez; uzaktan Mercedes olduğu anlaşılmalıdır. Yeni GLC’nin ön yüzü bunu fazlasıyla başarıyor.

Yeni bir platform, daha büyük bir GLC

Elektrikli GLC, mevcut içten yanmalı GLC’den farklı bir altyapı üzerinde yükseliyor. Yaklaşık 4.845 mm uzunluğu, 1.913 mm genişliği, 1.644 mm yüksekliği ve 2.972 mm dingil mesafesiyle sınıfının iri üyelerinden biri haline geliyor.

Dingil mesafesinin uzaması özellikle arka koltuklarda daha fazla diz mesafesi sağlarken, bataryanın zemine yerleştirilmesi kabin kullanımını iyileştiriyor. Arka bagaj yaklaşık 570 litre, koltuklar yatırıldığında ise yaklaşık 1.740 litre hacim sunuyor. Ayrıca ön kaput altında yaklaşık 128 litrelik bir ön bagaj bulunuyor.

Elektrikli otomobillerde genellikle tasarım uğruna kullanım kolaylığından taviz verilir. Mercedes burada tersine hareket etmiş. Yeni GLC yalnızca teknoloji gösterisi değil; aile kullanımı, uzun yol ve günlük taşıma ihtiyaçları hesaba katılarak geliştirilmiş gerçek bir SUV.

Opsiyonel çeki demiriyle 2,4 tona kadar römork çekebilmesi, modelin yalnızca şehir merkezinde şarj istasyonları arasında dolaşan pahalı bir elektronik cihaz olmadığını da gösteriyor.

Mercedes’in şimdiye kadarki en büyük ekranı

Kabin tasarımının merkezinde, Mercedes’in bir seri üretim otomobilde kullandığı en büyük ekran bulunuyor. Opsiyonel 39,1 inçlik kesintisiz MBUX Hyperscreen, sürücünün önünden yolcu tarafına kadar neredeyse bütün gösterge panelini kaplıyor.

Önceki Hyperscreen sistemlerinde tek bir cam panelin arkasına yerleştirilmiş ayrı ekranlar bulunuyordu. Yeni GLC’de ise yüzey daha bütünlüklü görünüyor. Matrix arka aydınlatma sayesinde ekranın farklı bölgeleri bağımsız olarak kontrol edilebiliyor; grafikler bütün panel boyunca hareket edebiliyor.

Bu kadar büyük bir ekranın gerçekten gerekli olup olmadığı tartışılır. İnsanlığın klima sıcaklığını ayarlamak için küçük bir sinema perdesine ihtiyaç duyduğundan emin değilim. Fakat otomobilin içine ilk kez oturan bir müşterinin etkilenmemesi de pek mümkün değil.

Sistemin arkasında Mercedes-Benz Operating System, yani MB.OS bulunuyor. Navigasyon, eğlence, sürüş destekleri, şarj planlaması ve araç fonksiyonları aynı dijital altyapı üzerinden yönetiliyor. Google ve Microsoft tabanlı hizmetlerle desteklenen yapay zekâ sistemi, doğal konuşma komutlarını daha iyi anlayabiliyor ve sürücünün rutinlerini öğrenebiliyor.

Mercedes burada yalnızca daha büyük ekran sunmuyor; aracın yazılım mimarisini de baştan kuruyor. Yeni GLC bu nedenle markanın elektrikli geleceğinde tek bir modelden daha fazlasını temsil ediyor.

Teknik özellikler

Özellik GLC 400 4MATIC with EQ Technology

Güç sistemi Çift elektrik motoru

Çekiş 4MATIC dört tekerlekten çekiş

Sistem gücü 360 kW / 489 bg

Tork 800 Nm

Batarya 94 kWh kullanılabilir kapasite

Elektrik mimarisi 800 volt

0–100 km/s 4,3 saniye

Maksimum hız 210 km/s

Türkiye karma menzil 638 km

Global azami WLTP menzili Donanıma göre 715 km’ye kadar

Türkiye şehir içi menzili 757 km

Karma tüketim 16,8 kWh/100 km

DC şarj gücü 330 kW’a kadar

DC %10–80 şarj Yaklaşık 22 dakika

10 dakikada kazanılan menzil 305 km’ye kadar

Uzunluk Yaklaşık 4.845 mm

Genişlik Yaklaşık 1.913 mm

Yükseklik Yaklaşık 1.644 mm

Dingil mesafesi Yaklaşık 2.972 mm

Arka bagaj Yaklaşık 570 litre

Azami bagaj Yaklaşık 1.740 litre

Ön bagaj Yaklaşık 128 litre

Römork kapasitesi 2.400 kg’a kadar

Euro NCAP Yeni elektrikli model için ayrı sonuç henüz yayımlanmadı

Türkiye’de sunulan GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG konfigürasyonunda açıklanan 638 kilometrelik menzil, küresel katalogdaki 715 kilometreye kadar çıkan değerden daha düşük. Bunun nedeni donanım, jant ölçüsü, lastik ve ülkeye özgü homologasyon farklılıkları. Bu nedenle Türkiye’de satın alma hesabı yapılırken 715 kilometre yerine, doğrudan Türkiye kataloğundaki 638 kilometrelik karma WLTP değeri esas alınmalı.

800 Volt ve 330 kW: Menzilden daha önemli değişim

Elektrikli otomobillerde herkes menzile bakıyor; fakat günlük kullanımda şarj hızı en az menzil kadar önemli. Yeni GLC’nin 800 voltluk mimarisi, uygun bir DC istasyonda 330 kW’a kadar şarj kabul edebilmesini sağlıyor.

Mercedes, on dakikada 305 kilometreye kadar menzil eklenebildiğini ve bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 22 dakikada çıkabildiğini belirtiyor. Gerçek hayatta bu değerler batarya sıcaklığına, şarj istasyonuna ve hava koşullarına bağlı olarak değişecektir. Yine de GLC, eski EQC’nin 110 kW seviyesindeki şarj performansıyla karşılaştırıldığında başka bir çağın otomobili.

Arka aksta kullanılan iki ileri oranlı şanzıman da verimliliğe hizmet ediyor. Düşük hızlarda performans, otoyol sürüşünde ise daha düşük motor devri ve daha iyi enerji tüketimi hedefleniyor. Ön motor ihtiyaç olmadığı zaman devreden ayrılabiliyor; böylece dört tekerlekten çekişin güvenliği ile arkadan itişli bir aracın verimliliği bir arada sunuluyor.

Konfor: Küçük S-Serisi gibi

GLC’nin karakteri hiçbir zaman BMW X3 kadar sportif veya Porsche Macan kadar keskin olmadı. Mercedes bu gerçeği değiştirmeye çalışmıyor. Yeni modelin odağı yine sessizlik, akıcılık ve konfor.

Opsiyonel AIRMATIC havalı süspansiyon, S-Serisi’nden aktarılan bazı kontrol prensiplerini kullanıyor. Sistem, yol ve navigasyon verilerinden yararlanarak gövde yüksekliğini ve amortisör karakterini ayarlayabiliyor. 4,5 dereceye kadar çalışan arka aks yönlendirmesi ise yaklaşık 4,85 metre uzunluğundaki otomobilin şehir içinde daha küçük hissettirmesine yardımcı oluyor.

489 bg gücün sağladığı 4,3 saniyelik 0–100 km/s değeri oldukça hızlı. Ancak bu otomobilin amacı trafik ışıklarında herkesi küçük düşürmek değil. Güç daha çok sessiz ve zahmetsiz hızlanma, sollama güvenliği ve yüksek hız stabilitesi için kullanılıyor.

Ne değişti?

Burada “makyaj” kelimesi kullanılmamalı. Yeni elektrikli GLC, mevcut GLC’nin farları değiştirilmiş hali değil.

Temel değişiklikler şunlar:

• İçten yanmalı GLC’den bağımsız, elektrikli araç odaklı MB.EA platformu

• 800 volt elektrik mimarisi

• 94 kWh kullanılabilir batarya

• 330 kW’a kadar hızlı şarj

• MB.OS merkezi yazılım altyapısı

• 39,1 inç kesintisiz Hyperscreen

• 942 noktalı animasyonlu ve aydınlatmalı ön ızgara

• Daha uzun dingil mesafesi ve daha geniş iç hacim

• Ön bagaj

• İki ileri oranlı arka elektrik motoru

• Yeni nesil AIRMATIC ve arka aks yönlendirmesi

• EQ modellerinin yumurta biçimli tasarımından uzaklaşan, klasik Mercedes mirasına dayalı yeni marka yüzü

Mercedes’in asıl değişimi teknik değil, stratejik. Marka artık elektrikli otomobili farklı ve garip göstermek zorunda olmadığını kabul ediyor. Yeni GLC, bir “EQ modeli” olmaktan önce bir Mercedes GLC olmak istiyor.

Türkiye pazarındaki yeri

Mercedes-Benz Türkiye’nin resmî sitesinde elektrikli GLC doğrudan ana sayfadaki öne çıkan modeller arasında yer alıyor ve Türkiye’ye özel teknik değerler yayımlanmış durumda. Bu da modelin Türkiye organizasyonu açısından yalnızca sembolik bir elektrikli araç değil, ürün gamının önemli parçalarından biri olarak konumlandırıldığını gösteriyor.

Türk tüketicisinin gözünde GLC adı zaten güçlü. Model; GLA’dan daha ciddi, GLE’den daha ulaşılabilir ve şehir içinde yönetilebilir bir premium SUV olarak biliniyor. Yeni elektrikli GLC’nin en önemli avantajı, EQC gibi ayrı ve belirsiz bir kimlikle gelmemesi. Üzerinde doğrudan GLC adı bulunuyor ve tasarımı açık biçimde Mercedes olduğunu söylüyor.

Buna karşılık fiyatlandırma, ikinci el değeri ve yüksek sigorta maliyetleri belirleyici olacak. Türkiye’de premium elektrikli otomobil müşterisi artık yalnızca menzile değil; şarj hızı, servis ağı, yazılım kararlılığı ve ikinci el riskine de bakıyor. Mercedes’in geniş servis ağı ve güçlü marka algısı avantaj sağlarken, elektrikli lüks araçların hızlı değer kaybı hâlâ ciddi bir soru işareti.

Türkiye’de açıklanan 638 kilometrelik menzil, İstanbul–Ankara gibi rotaları ara şarj ihtiyacı olmadan tamamlamak için teorik olarak yeterli. Kış, yüksek hız ve klima kullanımı bu değeri düşürecektir; ancak 330 kW şarj kapasitesi uygun istasyon bulunduğunda uzun yol endişesini ciddi biçimde azaltıyor.

Rakiplerine karşı yeni GLC

BMW iX3 Neue Klasse, daha sürücü odaklı karakteri, yüksek verimliliği ve sade dijital mimarisiyle GLC’nin en doğrudan rakibi. BMW’nin daha sportif; Mercedes’in ise daha görkemli ve konfor odaklı olması beklenebilir.

Porsche Macan Electric, sürüş ve şasi tarafında daha güçlü bir referans. Ancak GLC daha geniş iç hacim, daha gösterişli teknoloji ve daha geleneksel lüks algısı sunuyor.

Audi Q6 e-tron, 800 volt mimarisi ve dengeli yapısıyla teknik olarak güçlü; fakat yeni GLC’nin ızgarası ve dev Hyperscreen’i yanında biraz fazla mütevazı kalabilir.

Tesla Model Y, fiyat, yazılım ve şarj ağı bakımından daha rasyonel bir seçenek. Fakat malzeme, konfor, marka prestiji ve kabin atmosferinde Mercedes’in hedeflediği sınıfta değil.

Editörün yorumu

Yeni elektrikli GLC, Mercedes’in son yıllardaki en doğru stratejik kararlarından biri olabilir.

EQS ve EQE teknik açıdan etkileyici otomobillerdi; fakat birçok müşteriye bir Mercedes’ten çok aerodinamik birer elektronik cihaz gibi göründüler. Yeni GLC ise markanın yüz yıllık görsel mirasını geleceğin teknolojisiyle uzlaştırmaya çalışıyor. Pullman’ı hatırlatan ızgara, elektrikli otomobilde işlevsel olarak gereksiz olabilir; ama marka kimliği açısından son derece işlevsel.

942 ışık noktası ve 39,1 inç ekran elbette abartılı. Fakat lüks otomobil zaten biraz abartıdır. Kimse bir Mercedes’i yalnızca A noktasından B noktasına gitmek için satın almaz; bunun için çok daha ucuz ve mantıklı araçlar vardır.

Asıl önemli olan, gösterinin altında ciddi bir mühendislik bulunması. 800 volt altyapı, 94 kWh batarya, 330 kW şarj, iki ileri elektrikli aktarma, 2,4 ton çekme kapasitesi ve geniş bagaj hacmi, GLC’yi yalnızca dikkat çekici değil, aynı zamanda kullanılabilir kılıyor.

Benim temel çekincem ekran bağımlılığı. Mercedes, dijital gösteriyi ergonominin önüne geçirirse büyük Hyperscreen bir avantaj olmaktan çıkıp pahalı bir dikkat dağıtıcıya dönüşebilir. Ayrıca bu kadar karmaşık elektronik sistemin uzun dönem dayanıklılığı ve garanti sonrası maliyeti henüz bilinmiyor.

Yine de ilk tablo güçlü: Yeni GLC, Mercedes’in elektrikli otomobil üretmeyi değil, elektrikli bir Mercedes üretmeyi sonunda öğrendiğini gösteriyor.

Artılar

• Mercedes tarihine gönderme yapan güçlü ve özgün tasarım

• 942 noktalı aydınlatmalı ızgara

• 39,1 inçlik etkileyici MBUX Hyperscreen

• 800 volt mimari ve 330 kW hızlı şarj

• Türkiye’de 638 km karma menzil

• 489 bg ve 800 Nm

• Geniş arka bagaj ve 128 litrelik ön bagaj

• 2,4 ton römork kapasitesi

• Güçlü servis ağı ve GLC model adının bilinirliği

Eksiler

• Ekran ağırlıklı kullanım ergonomisi herkese uygun olmayabilir, çok dik.

• Edition 1 ve üst donanımların çok pahalı olması

• Büyük jantlarla gerçek menzil ve konfor düşmesi

• Karmaşık elektronik altyapının uzun dönem maliyeti bilinmiyor

• Yeni elektrikli modelin ayrı Euro NCAP sonucu henüz açıklanmış değil

Brand Test Auto değerlendirme puanı

Kategori Puan

Tasarım ve kimlik 9,5/10

İç mekân ve teknoloji 9,7/10

Performans 9,3/10

Menzil ve şarj 9,4/10

Konfor ve kullanım 9,5/10

Türkiye’ye uygunluk 8,7/10

Fiyat/performans beklentisi7,7/10

Genel 9,2/10

Son söz

Yeni GLC’nin önündeki 942 ışık noktası, Mercedes’in yeniden görünür olmaya karar verdiğini söylüyor. Fakat otomobili değerli yapan yalnızca ışık gösterisi değil. Yeni platform, hızlı şarj, güçlü performans ve geniş kullanım alanı sayesinde bu model, eski EQC’nin bıraktığı boşluğu doldurmaktan çok daha fazlasını yapabilir.

Bu, yalnızca elektrikli bir GLC değil.

Bu, Mercedes’in elektrikli çağdaki yeni yüzü.