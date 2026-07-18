Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı 15 Temmuz makalesi 44 ülkede 24 dilde yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan makalesinde, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği direnişin dünya demokrasi tarihinde eşine az rastlanır bir örnek olduğunu belirterek, terörle mücadelede uluslararası topluma kararlı ve samimi iş birliği çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde uluslararası kamuoyuna yönelik “15 Temmuz Direnişi Dünya Demokrasi Tarihi Açısından Emsalsizdir” başlıklı bir makale kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk milletinin demokrasiye bağlılığını, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu milli iradeyi ve Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını anlattığı makale, 44 ülkede 250’nin üzerinde mecrada yayımlanarak dünya kamuoyuna ulaştı.

Makale, İtalya, İsviçre, Suudi Arabistan, Katar, Güney Kore, Nijerya, Kırgızistan, Azerbaycan, Senegal, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Türkmenistan, Irak, Macaristan, Yunanistan, İsveç, Kenya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Sırbistan, Çad Cumhuriyeti, Kamerun, Fas, Hırvatistan, Romanya, Rusya, Almanya, Özbekistan, Mısır, Kazakistan, Libya, Fransa, Polonya, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Endonezya, Avusturya, Filistin, Pakistan ve Kuveyt olmak üzere toplam 44 ülkede 15 Temmuz günü yayımlandı.

Dünya genelinde 250’nin üzerinde farklı mecrada yayımlanan makale, uluslararası basın ve kamuoyunda yoğun ilgi gördü.

Türkçenin yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Arapça, Fransızca, Almanca, Korece, Hasuaca (Nijerya), Kırgızca, Azerice, Rusça, Türkmence, Macarca, Yunanca, İsveççe, Svahilice (Kenya), Bulgarca, Çince, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Özbekçe, Kazakça ve Lehçe olmak üzere 24 dilde yayımlanan makale, dünyanın önde gelen gazetelerinin yanında dergiler, haber portalları, haber kanalları ile medya kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında da yer aldı.

“Halkın gücünün üstünde hiçbir güç olamaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde 10 yıl önce gerçekleşen hain darbe teşebbüsünü Türk siyasi tarihinin en acımasız darbe girişimlerinden biri olarak nitelendirdi.

15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin ortaya koyduğu kahraman direnişin dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın gücünün üstünde hiçbir gücün olamayacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin bağımsızlığını, demokratik kazanımlarını ve özgür iradesini korumak amacıyla canı pahasına direnişe geçtiğini, böylece nesilden nesile gururla anlatılacak bir milli irade destanına imza attığını belirtti.

“Terörsüz Türkiye sürecini başlattık”

Milletin 15 Temmuz gecesi sergilediği cesur duruştan alınan ilhamla hain kalkışmanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla hızla harekete geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet kurumlarında demokratik işleyişe zarar verebilecek oluşumlara karşı atılan adımları ve terörle mücadelede elde edilen sonuçları şu sözlerle değerlendirdi:

“Devletin tüm kurumlarındaki siyaset dışı araçlarla demokratik işleyişe zarar verebilecek her türlü oluşumu tehdit kaynağı olmaktan çıkartacak yapısal düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirdik. Akabinde mücadele verdiğimiz diğer terör örgütlerini yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda yürüttüğümüz operasyonlarda kritik başarılar elde ettik. En nihayetinde kendi birlik ve beraberlik hikâyemizde yeni bir sayfa olan Terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel eşiklerinden biri olan bu süreç kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla, ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum.”

“Dünya çapında takdir gören marka ürünlerimizi geliştirdik”

Son 10 yılda başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ile savunma, havacılık ve uzay sanayisinde güçlü bir atılım gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin teknoloji, ulaşım, sağlık ve tarım alanındaki yatırımlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Elektrikli ve akıllı ulaşım sistemleri geliştirdik, sağlık ve tarım alanında güçlü yatırımlarla milletimizin fedakarlığına layık olmaya çalıştık. Bu süreçte dünya çapında takdir gören marka ürünlerimizi de geliştirdik. Bunlar arasında elektrikli otomobilimiz TOGG, milli muharip uçağımız KAAN, milli korvetlerimiz ve insansız hava araçlarımız ilk akla gelenlerdir.”

“Nerede bir zulüm ya da adaletsizlik varsa orada uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın sesi olduk”

Türkiye’nin aradan geçen 10 yılda girişimci dış politika anlayışıyla bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde önemli bir aktör haline geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nerede bir zulüm ya da adaletsizlik varsa orada uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın sesi olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye bölgesel ve küresel meselelerde katkısı aranan, sözüne itibar edilen ve görüşlerine başvurulan bir ülke olarak tanımlanıyorsa, bu başarının arkasında 15 Temmuz gecesi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin iradesi vardır.” dedi.

Terör örgütlerine karşı ortak mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin zorunlu olduğunu ve bu konunun Türkiye’nin dış politika gündeminin üst sıralarında yer almaya devam edeceğini vurguladı.

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında son iki yılda hızlanan çözülmeye rağmen bazı ülkelerin örgüte destek vermeyi ve örgüt mensuplarını barındırmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası topluma şu çağrıda bulundu:

“Bilindiği üzere FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında örgüt içi çözülme süreci son iki yılda hızlandı. Bununla birlikte bazı ülkelerin halihazırda bu örgüte örtülü de olsa destek verdiğinin ve örgüt mensuplarını barındırdığının farkındayız. Emellerine ulaşmak için her yolu mübah gören, her türlü kılığa bürünen, demokrasi, özgürlük, insan hakları dâhil her türlü kavramı istismar etmekten çekinmeyen FETÖ’ye karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını bu vesileyle çizmek istiyorum. 15 Temmuz gecesi 253 evladını darbecilerin şehit ettiği bir millet olarak uluslararası toplumdan temel beklentimiz, Türkiye’nin haklı mücadelesine destek vermeleridir. Küresel barış, güvenlik ve refah ancak ayrım gözetmeksizin terör örgütlerine karşı kararlı ve tavizsiz bir mücadele ve samimi iş birliğiyle sağlanabilir.”