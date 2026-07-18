Milli elektrikli trenler, Uzunköprü-Halkalı hattında kullanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü hattında elektrikli lokomotif ve 5 vagondan oluşan trenlerle hizmet sunulduğunu belirtti.

Milli elektrikli tren setlerinin 322 oturma yeri ile 2 tekerlekli sandalye alanı dahil olmak üzere toplam 324 yolcu kapasitesine sahip olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen trenlerin yolculara daha modern, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunduğunu ifade etti.

Milli elektrikli tren setlerinin hizmet ağına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, trenlerin ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında başka bir hatta kullanılacağını belirterek şunları kaydetti:

"Yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen milli elektrikli tren setlerimiz, 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda kullanılmaya başlanacak. Bu setlerimiz, böylece ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta yolculara hizmet verecek. 2023 yılında hizmet vermeye başlayan Milli Elektrikli Tren setlerimiz bugüne kadar 11 bin 551 sefer gerçekleştirdi, toplam 1 milyon 122 bin kilometreden fazla yol katederek 2 milyon 634 bin 363 yolcumuzu taşıdı."

Bakan Uraloğlu, yeni tren setleriyle Uzunköprü ve çevresinde yaşayan vatandaşların İstanbul'a ulaşım olanaklarının güçleneceğini, bölgesel yolcu taşımacılığında sunulan hizmetin kalitesinin de daha ileri bir seviyeye taşınacağını kaydetti.