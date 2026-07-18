Yılın ilk yarısında çevreyi kirletenlere 2 milyar lirayı aşan ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 ilde çevre ve insan sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı denetimler aralıksız devam ediyor. Ekipler, Çevre Kanunu'na aykırı hareket ederek çevre kirliliğine neden olan tesis ve işletmeler hakkında idari işlem uygularken, gerekli görülen durumlarda faaliyetlerin durdurulmasına karar veriyor.

47 binin üzerinde denetim gerçekleştirildi

Bu kapsamda yılın ilk altı ayında 33 bin 989 tesis, 6 bin 18 motorlu taşıt ve 7 bin 700 deniz aracı olmak üzere toplam 47 bin 707 denetim yapıldı.

Denetimler sonucunda 2 bin 436 tesis, 152 motorlu taşıt ve 33 deniz aracı hakkında işlem uygulanırken, toplam 2 milyar 43 milyon 14 bin 707 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 222 işletmenin faaliyeti durduruldu.

En yüksek ceza atık kirliliğine uygulandı

Bakanlık ekipleri, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerini hava, atık, su, gürültü, egzoz gibi birçok kategoride yürütüyor.

Tüm kategoriler değerlendirildiğinde en yüksek idari para cezası 693 milyon 340 bin 723 lirayla atık kirliliği nedeniyle uygulandı. Atık kirliliğini 337 milyon 937 bin 211 lirayla su kirliliği, 233 milyon 968 bin 142 lirayla ise hava kirliliği kaynaklı cezalar izledi.

En fazla çevre cezası İstanbul'da kesildi

İdari para cezası uygulanan iller arasında ilk sırada İstanbul yer aldı. 2026 yılının ilk 6 ayında İstanbul'da 348 milyon 796 bin 745 lira çevre cezası uygulandı.

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) kapsamında gerçekleştirilen 6 bin 18 araç denetiminde ise egzoz emisyon sınır değerini aşan veya emisyon ölçümünü yaptırmayan 152 araç sahibine toplam 2 milyon 684 bin 71 lira ceza uygulandı.

Tesisler 7 gün 24 saat takip ediliyor

Bakanlık, saha denetimlerinin yanı sıra Sürekli İzleme Merkezinden (SİM) de teknolojik yöntemlerle tesisleri 7 gün 24 saat denetliyor.

Bu kapsamda 383 hava kalitesi izleme (UHKİA), 574 sürekli atık su izleme (SAİS) ve 416 tesise ait 816 bacada kurulu Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) üzerinden çevrim içi takip gerçekleştiriliyor.

Toplam 1773 noktadan anlık, 538 noktadan ise mevsimsel veri toplayan ekipler, sınır değerlerin aşılması halinde tesislere anında müdahalede bulunuyor.