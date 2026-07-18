İçişleri Bakanlığı duyurdu: DEAŞ’a 30 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca 30 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonları düzenlendi.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 119 şüpheli yakalandı.

Yürütülen incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden DEAŞ’ın propagandasını yaptığı, örgüt içerisinde faaliyet göstererek "terör örgütü üyesi olma" suçunu işlediği, ayrıca terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve "sözde yardım kuruluşları" aracılığıyla örgüte finansman sağladığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin DEAŞ’ın hem saha yapılanmalarına hem de finans kaynaklarına yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, operasyonda görev alan personele ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonlarda emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyoruz."