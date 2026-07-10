Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu Türkiye’ye iade edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 kişi ile ulusal seviyede aranan 25 kişi, yürütülen uluslararası iş birliği kapsamında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

12 ülkeden iade edildiler

Açıklamada, aranan kişilerin Gürcistan başta olmak üzere Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya’da yakalandığı bildirildi.

İadelerin dağılımına göre 38 kişi Gürcistan’dan, 5 kişi Almanya’dan, 2 kişi Azerbaycan’dan, diğer şüpheliler ise Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya’dan Türkiye’ye getirildi.

Operasyonda birçok birim görev aldı

Bakanlık açıklamasında, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalara Adalet Bakanlığı görevlilerinin yanı sıra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının da katıldığı ifade edildi.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle kurulan iş birliği sayesinde yakalanarak Türkiye’ye iade edildiği kaydedildi.

“Organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini getirmeye devam edeceğiz”

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca operasyonlarda görev alan emniyet birimleri ile Adalet Bakanlığı personeline teşekkür edilerek, çalışmalarda emeği geçen tüm görevliler tebrik edildi.