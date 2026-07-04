İçişleri Bakanlığı açıkladı: Siber suç operasyonlarında 306 şüpheli yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince siber suçlara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Bursa, Kayseri, Adana, Sakarya, İstanbul, Malatya, Düzce, Batman, Kocaeli, Çorum, Mersin, Şanlıurfa, Siirt ve Kırıkkale merkezli son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 16’sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, POS tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık edip bu sitelerin reklamını yaptıkları, sosyal medya platformları ile oltalama siteleri üzerinden “yatırım dolandırıcılığı”, “internet modem ücreti” ve “ürün bedeli” temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.