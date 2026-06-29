TÜBİTAK’ın yerli yapay zeka modeli BİLGE genel kullanıma hazırlanıyor

Milli yapay zeka ekosisteminin temel bileşenlerinden biri olarak geliştirilen BİLGE’nin, veri egemenliğinin korunması, yerli yapay zeka modellerinin yaygınlaştırılması ve yüksek parametreli milli modellerin yerel kaynaklarla geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Türkçe odaklı büyük dil modeli

Türkçe'nin dil yapısını ve kültürel birikimini esas alan BİLGE, doğal ve akıcı Türkçe ile raporlar, yazışmalar, içerik taslakları ve özgün metinler oluşturabiliyor.

Uzun metinleri ana fikrini koruyarak özetleyebilen model, içeriklere ilişkin bağlama uygun yanıtlar üretebilirken Türkçe ve İngilizce arasında çeviri yapabiliyor, özel adlar, deyimler ve kültürel referansları doğru biçimde aktarabiliyor.

Hukuki metin analizi, mevzuat sorgulamaları, kurumsal bilgi bankaları, çağrı merkezi uygulamaları ve danışmanlık sistemleri gibi birçok alanda kullanılabilen BİLGE, Türkçe'nin dilsel inceliklerini dikkate alarak daha isabetli sonuçlar sunuyor.

Kamu ve özel sektörde geniş kullanım alanı

BİLGE kamu hizmetleri, bankacılık, finans, sağlık, eğitim, bulut sistemleri ve bilgi teknolojileri operasyonları başta olmak üzere birçok sektörde kullanılabiliyor.

Model, müşteri hizmetleri otomasyonu, içerik üretimi, doküman analizi, akademik araştırmalar, doğal dil işleme çalışmaları ve sektöre özel iş süreçlerinde destek sağlıyor.

Sağlık alanında ise tıbbi kayıtların işlenmesi, klinik dokümanların analiz edilmesi, karar destek uygulamaları ve hasta iletişim süreçlerinde kullanılabilecek çözümler sunuyor.

Türkçe'yi merkeze alıyor

Türkçe'yi birincil düşünce dili olarak kullanan BİLGE, varsayılan kültür yaklaşımı yerine Türkiye’nin dilsel ve kültürel bağlamını esas alıyor.

Model, doğal ve akıcı ifadeler üretirken Türkçe'yi daha düşük maliyet, daha yüksek hız ve daha az enerji tüketimiyle işleyebiliyor.

Ulusal veriler Türkiye’de korunacak

Yerli altyapıyla geliştirilen BİLGE, kritik yapay zeka kabiliyetlerinin ülke içinde geliştirilmesine katkı sağlarken ulusal verilerin Türkiye sınırları içinde işlenmesi ve depolanmasını hedefliyor.

Bu sayede dışa bağımlılığın azaltılması ve kamu kurumlarına güvenli yapay zeka altyapısı sunulması amaçlanıyor.

122 milyar parametreli model geliştiriliyor

TÜBİTAK BİLGEM mühendisleri tarafından uçtan uca yerli imkanlarla geliştirilen BİLGE ailesi, 1 milyardan 122 milyar parametreye kadar uzanan model seçeneklerinden oluşuyor.

1,9 milyar ve 27 milyar parametreli modeller hazır durumda bulunurken, 122 milyar parametreli modelin karmaşık akıl yürütme, çok adımlı problem çözme ve uzmanlık gerektiren görevlerde kullanılmak üzere geliştirme çalışmaları sürüyor.

Model, genel çeviri kategorisinde öncü büyük dil modelleri arasında ilk sırada yer alırken, kültürel çeviri kategorisinde ise diğer büyük dil modellerine göre yüzde 41’e varan daha yüksek performans gösteriyor.

Genel kullanıma açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’nin Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planının tanıtımında kamuoyuna duyurulan BİLGE için son hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geliştirme çalışmaları devam eden TÜBİTAK’ın yerli dil modeli BİLGE, bu yönde katettiğimiz mesafenin önemli bir göstergesidir.” ifadelerini kullanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da BİLGE’nin Cumhurbaşkanı’nın kişisel yapay zeka asistanı olarak kullanılacağını açıklayarak, yerli yapay zeka çözümlerinin farklı sektörlerde yaygınlaştırılmasına yönelik yeni programların hayata geçirileceğini bildirmişti.

BİLGE’nin son hazırlıkların tamamlanmasının ardından genel kullanıma açılması beklenirken, erişim süreçleri ve kullanım koşullarına ilişkin duyuruların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın resmi iletişim kanalları üzerinden yapılacağı belirtildi.