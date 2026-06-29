Kanada uzatmalarda güldü: Kanada 1-0 Güney Afrika

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika’yı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Los Angeles’taki karşılaşmada Kanada’ya turu getiren golü, 90+2. dakikada Eustaquio attı.

Bu sonuçla Kanada, son 16 turuna yükselen ilk takım oldu.

Ev sahibi ekip, son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Houston’da oynanacak çeyrek finale yükselme mücadelesi, 4 Temmuz’da TSİ 20.00’de başlayacak.

Turu getiren gol uzatmada geldi

Savunma güvenliğini ön planda tutan iki takımın mücadelesinde Kanada, ikinci yarıda hücumda daha etkili olan taraf oldu.

Maçın son bölümünde baskısını artıran Kanada, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Güney Afrika ceza sahası önünde topla buluşan Eustaquio’nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

FIFA Başkanı Infantino karşılaşmayı tribünden izledi

Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams’ın zaman zaman oyunu yavaşlatma çabaları, tribünlerdeki taraftarların ıslıklı protestosuna neden oldu. Taraftarlar, karşılaşmada verilen su molalarına da tepki gösterdi.

Mücadeleyi FIFA Başkanı Gianni Infantino da tribünden takip etti. Karşılaşmayı 69 bin 237 taraftarın izlediği duyuruldu.