29 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa-Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor"
12:43 DSÖ açıkladı: Hantavirüs salgınında sona yaklaşılıyor
11:01 Kanada uzatmalarda güldü: Kanada 1-0 Güney Afrika
AjansHaber Spor Kanada uzatmalarda güldü: Kanada 1-0 Güney Afrika

Kanada uzatmalarda güldü: Kanada 1-0 Güney Afrika

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika’yı 1-0 mağlup eden ev sahiplerinden Kanada, son 16 turuna yükselen ilk takım oldu.

Yayınlanma
14
Kanada uzatmalarda güldü: Kanada 1-0 Güney Afrika

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika’yı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Los Angeles’taki karşılaşmada Kanada’ya turu getiren golü, 90+2. dakikada Eustaquio attı.

Bu sonuçla Kanada, son 16 turuna yükselen ilk takım oldu.

Ev sahibi ekip, son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Houston’da oynanacak çeyrek finale yükselme mücadelesi, 4 Temmuz’da TSİ 20.00’de başlayacak.

Turu getiren gol uzatmada geldi

Savunma güvenliğini ön planda tutan iki takımın mücadelesinde Kanada, ikinci yarıda hücumda daha etkili olan taraf oldu.

Maçın son bölümünde baskısını artıran Kanada, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Güney Afrika ceza sahası önünde topla buluşan Eustaquio’nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

FIFA Başkanı Infantino karşılaşmayı tribünden izledi

Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams’ın zaman zaman oyunu yavaşlatma çabaları, tribünlerdeki taraftarların ıslıklı protestosuna neden oldu. Taraftarlar, karşılaşmada verilen su molalarına da tepki gösterdi.

Mücadeleyi FIFA Başkanı Gianni Infantino da tribünden takip etti. Karşılaşmayı 69 bin 237 taraftarın izlediği duyuruldu.

#2026 Dünya Kupası
#2026 Fıfa Dünya Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor
#Spor / 28 Haziran 2026
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti
#Spor / 26 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti
Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti
Türkiye’nin Dünya Kupası vedası dünya basınında: “10 kişi kalan Paraguay, Türkiye’yi eledi”
Türkiye’nin Dünya Kupası vedası dünya basınında: “10 kişi kalan Paraguay, Türkiye’yi eledi”
TFF, Süper Lig’de 2026-2027 sezonu harcama limitlerini duyurdu
TFF, Süper Lig’de 2026-2027 sezonu harcama limitlerini duyurdu
Aykut Kocaman: “İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum”
Aykut Kocaman: “İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum”
Fenerbahçe, taraftarı önünde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, taraftarı önünde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Gündem
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
Gündem
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe sevgisi, taraftarları 1280 rakımlı Topuk Yaylası’nda buluşturdu
Fenerbahçe sevgisi, taraftarları 1280 rakımlı Topuk Yaylası’nda buluşturdu
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.