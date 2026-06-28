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10:13 2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor
AjansHaber Spor 2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor

Tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

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2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu eşleşmeleri belli oldu.

ABD, Meksika ve Kanada’nın birlikte düzenlediği turnuvada, grup aşamasında oynanan 72 maçın ardından tur atlayan 32 takım belirlendi.

Son 32 turunda, 12 grupta ilk 2 sırada yer alan ülkelerin yanı sıra en iyi üçüncü kontenjanından 8 takım mücadele edecek.

Son 32 turundaki eşleşmeler şöyle:

28 Haziran Pazar

Güney Afrika-Kanada, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

29 Haziran Pazartesi:

Brezilya-Japonya, Houston Stadı, TSİ 20.00

Almanya-Paraguay, Boston Stadı, TSİ 23.30

30 Haziran Salı:

Hollanda-Fas, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

Fildişi Sahilleri-Norveç, Dallas Stadı, TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba:

Fransa-İsveç, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00

Meksika-Ekvador, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Belçika-Senegal, Seattle Stadı, TSİ 23.00

2 Temmuz Perşembe:

ABD-Bosna Hersek, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00

İspanya-Avusturya, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

3 Temmuz Cuma:

Portekiz-Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

İsviçre-Cezayir, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

Avustralya-Mısır, Dallas Stadı, TSİ 21.00

4 Temmuz Cumartesi:

Arjantin-Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

Kolombiya-Gana, Kansas City Stadı, TSİ 04.30

Dünya Kupası’nda 16 takımın yolculuğu grup aşamasında bitti

Grup aşamasından sonra elenen takımlar Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün, Panama, Katar, Curaçao, Çekya, Irak, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeni Zelanda, İskoçya, Özbekistan, Güney Kore ve İran oldu.

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