Türkiye’den hareket eden arama kurtarma ekipleri depremden etkilenen Venezuela’ya ulaştı

İki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas’taki Simon Bolivar Havalimanı’na gelen ekipleri, Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı.

Büyükelçi Karamanoğlu, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela’da meydana gelen depremlerin ülkede büyük yıkıma yol açtığını belirterek şunları söyledi:

"Venezuela’nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki büyük deprem peş peşe meydana geldi, biri 7,2 diğeri de 7,5 büyüklüğünde. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde oldu, çok büyük yıkım meydana geldi."

Depremlerin başkent Caracas’ın yanı sıra birçok eyalette etkili olduğunu ifade eden Karamanoğlu, en büyük hasarın La Guaira eyaletinde meydana geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"En büyük yıkım havalimanının da bulunduğu La Guaira eyaletinde oldu. Buradaki görüntüler maalesef 6 Şubat'taki görüntüleri andırıyor ve biz arama kurtarma ekiplerinin gelmesinden dolayı çok mutluyuz."

Venezuela makamlarının, Türkiye’den gelen arama kurtarma ekipleri için teşekkürlerini ilettiğini aktaran Karamanoğlu, Türkiye’nin ilgili kurumlarının sürece verdiği desteğe dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben buradan devletimizin, bütün kurumlarına özellikle Milli Savunma Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, AFAD’a aynı şekilde Kızılaya ve diğer kurumlarımıza Dışişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum."

Karamanoğlu, bölgedeki ihtiyacın büyük olduğunu ve ekiplerin önemli çalışmalar yürüteceğine inandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada hakikaten çok büyük bir ihtiyaç var ve başarılı çalışmalar yapacaklarından da eminim. İnşallah burada olabildiğince can kurtaracağız."

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, Venezuela’daki depremlerin ardından tam donanımlı bir arama kurtarma birliği ve 4 arama kurtarma köpeğiyle ülkeye geldiklerini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar, Türkiye’nin yalnızca personel ve malzeme desteği sağlamadığını, aynı zamanda Türk halkının dayanışma duygusunu da Venezuela’ya taşıdıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece personel ve malzeme değil, Türk halkının yardımseverliğini, dostluğunu ve Venezuela halkına yaşamış olduğu bu depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini getirdik. Doğal afetlerde mesafe çok önemli değil, çok uzun yoldan geldik ama bu önemli değil. Bu durumlarda dünyanın neresinde olursa olsun yardım isteyen tüm dünya insanlarına ve canlılarına tugay olarak yardım etmeye hazırız."

"Bölgede 24 saat kesintisiz arama ve kurtarma çalışmaları yapacağız"

AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten, Venezuela’da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bölgede büyük yıkım oluştuğunu belirterek şunları kaydetti:

"Peş peşe meydana gelen depremler neticesinde büyük bir yıkım oluştu Venezuela'da. Türkiye Cumhuriyeti devleti adına buraya gelmiş bulunuyoruz. AFAD, BM’ye akredite edilmiş ağır seviyede bir ekiple bölgeye geldi."

Erten, ekiplerin bölgede arama kurtarma faaliyetlerini aralıksız sürdüreceğini, sağlık ve insani yardım ekiplerinin de çalışmalara destek vereceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bölgede 24 saat esasına uygun olarak kesintisiz arama ve kurtarma çalışmaları yapacağız. Aynı zamanda ekibimizin bünyesinde Sağlık Bakanlığından UMKE ekiplerimiz var. Enkazdan çıkan kazazedelerin ilk tıbbi müdahalelerini yapacaklar. Bununla beraber, enkaz haricinde afetten etkilenen insanların normal hayata dönme çabaları için Türk Kızılaydan da 2 temsilcimiz var. Bu şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz."