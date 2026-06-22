Dünya Kupası’nda Japonya ve İspanya farklı kazandı, Curaçao ilk puanını aldı

Ekvador 0-0 Curaçao

E Grubu’nda Ekvador ile Curaçao, Kansas City Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 03.00’te başlayan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Curaçao, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı. Ekvador ve Curaçao puanlarını 1’e yükseltti.

Eloy Room kalesinde devleşti, Curaçao tarih yazdı

Curaçao kalecisi Eloy Room, yaptığı 15 kurtarışla takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını almasında önemli rol oynadı.

Tunus 0-4 Japonya

F Grubu’nda Tunus ile Japonya, Monterrey Stadı’nda karşılaştı. TSİ 07.00’de başlayan mücadeleyi Japonya 4-0 kazandı. Japonya’ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kamada, 31 ve 83. dakikalarda Ueda ile 69. dakikada Junya Ito kaydetti. Bu sonuçla Japonya puanını 4’e yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Tunus ise Dünya Kupası defterini kapattı.

İspanya 4-0 Suudi Arabistan

H Grubu’nda İspanya ile Suudi Arabistan, Atlanta Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 19.00’da başlayan mücadeleyi İspanya 4-0 kazandı. İspanya, 10. dakikada Lamine Yamal’ın golüyle öne geçti. 21 ve 24. dakikalarda Oyarzabal’ın golleriyle farkı artıran İspanya, 49. dakikada Al Tambakti’nin kendi kalesine attığı golle skoru 4-0’a taşıdı. Bu sonuçla İspanya puanını 4’e çıkarırken, Suudi Arabistan 1 puanda kaldı.

Lamine Yamal, Dünya Kupası’ndaki ilk golünü attı

İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü Suudi Arabistan karşısında attı. Yamal, 19 yaşına girmeden Dünya Kupası'nda gol atan tarihteki yedinci oyuncu oldu. Fas kökenli futbolcu, attığı golün ardından sevincini secdeye giderek gösterdi.

Belçika 0-0 İran

G Grubu’nda Belçika ile İran, Los Angeles Stadı’nda karşılaştı. TSİ 22.00’de başlayan mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı. İran’ın 25. dakikada Taremi ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Belçika’da Ngoy, 66. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 2’ye yükseltti.