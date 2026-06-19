Dünya Kupası’nda ev sahipleri geceye damga vurdu

Çekya 1-1 Güney Afrika Cumhuriyeti

A Grubu’nda Çekya ile Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 19.00’da başlayan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Çekya, 6. dakikada Michal Sadilek’in golüyle öne geçti. Güney Afrika Cumhuriyeti ise 83. dakikada Teboho Mokoena’nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

İsviçre 4-1 Bosna Hersek

B Grubu’nda İsviçre ile Bosna Hersek, Los Angeles Stadı’nda karşılaştı. TSİ 22.00’de başlayan mücadeleyi İsviçre 4-1 kazandı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada İsviçre, 74. dakikada Johan Manzambi’nin golüyle öne geçti. Ruben Vargas, 84. dakikada farkı ikiye çıkardı. Manzambi, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Bosna Hersek, 90+3. dakikada Ermin Mahmic ile farkı azalttı. 90+6. dakikada Granit Xhaka’nın penaltı golü skoru belirledi ve İsviçre sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Kanada 6-0 Katar

B Grubu’nda Kanada ile Katar, BC Place Vancouver’da karşı karşıya geldi. TSİ 01.00’de başlayan mücadeleyi Kanada 6-0 kazandı. Kanada, 16. dakikada Cyle Larin’in golüyle öne geçti. Jonathan David, 29 ve 45+3. dakikalarda attığı gollerle farkı üçe çıkardı. İkinci yarıda Nathan Saliba’nın golü ve Katarlı futbolcu Almanai’den seken topun ağlara gitmesiyle skor 5-0 oldu. David, 90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Meksika 1-0 Güney Kore

A Grubu’nda Meksika ile Güney Kore, Guadalajara Stadı’nda karşılaştı. TSİ 04.00’te başlayan mücadeleyi Meksika 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Meksika, 50. dakikada Luis Romo’nun golüyle öne geçti. Güney Kore kalan bölümde eşitlik arasa da Meksika kalecisi Raul Rangel gole izin vermedi. Bu sonuçla Meksika, gruptan çıkmayı garantiledi.