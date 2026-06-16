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AjansHaber Spor Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kuraları çekilecek

Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kuraları çekilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde ikinci eleme turu kura çekimleri yarın İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak.

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Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kuraları çekilecek

Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.

Türk kulüplerinin de yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.

Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ve Konferans Ligi’nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek.

İkinci eleme turu karşılaşmaları, Şampiyonlar Ligi’nde 21-22 ve 28-29 Temmuz’da, Avrupa Ligi ile Konferans Ligi’nde ise 23 ve 30 Temmuz’da oynanacak.

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