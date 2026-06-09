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AjansHaber Spor Fenerbahçe’nin yeni sezon kamp programı belli oldu

Fenerbahçe’nin yeni sezon kamp programı belli oldu

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Sarı-lacivertliler, kamp döneminde 3 hazırlık maçına çıkacak.

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Fenerbahçe’nin yeni sezon kamp programı belli oldu

Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın 2026-27 sezonu hazırlık kampı ve maç programı belli oldu.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi çalışmalarını 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde sürdürecek.

Fenerbahçe, kamp döneminde 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-lacivertlilerin iki karşılaşması Raiffeisen Arena’da, bir karşılaşması ise Hofmann Personal Stadion’da yapılacak.

Hazırlık maçlarının programı

Fenerbahçe’nin Avusturya kampındaki hazırlık maçları şöyle:

8 Temmuz 2026

Fenerbahçe - Admira Wacker

Raiffeisen Arena

11 Temmuz 2026

Fenerbahçe - Pogon Szczecin

Hofmann Personal Stadion

14 Temmuz 2026

LASK - Fenerbahçe

Raiffeisen Arena

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