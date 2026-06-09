Fenerbahçe’nin yeni sezon kamp programı belli oldu

Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın 2026-27 sezonu hazırlık kampı ve maç programı belli oldu.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi çalışmalarını 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde sürdürecek.
Fenerbahçe, kamp döneminde 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-lacivertlilerin iki karşılaşması Raiffeisen Arena’da, bir karşılaşması ise Hofmann Personal Stadion’da yapılacak.
Hazırlık maçlarının programı
Fenerbahçe’nin Avusturya kampındaki hazırlık maçları şöyle:
8 Temmuz 2026
Fenerbahçe - Admira Wacker
Raiffeisen Arena
11 Temmuz 2026
Fenerbahçe - Pogon Szczecin
Hofmann Personal Stadion
14 Temmuz 2026
LASK - Fenerbahçe
Raiffeisen Arena